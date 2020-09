Matrix 4 : L’Agent Johnson de retour

Daniel Bernhardt reprend son rôle de l’Agent Johnson dans le film Matrix 4.

L’Agent Smith ne sera pas de retour mais un autre personnage le sera. L’acteur et cascadeur Daniel Bernhardt reprendra son rôle d’agent Johnson dans le quatrième opus de la franchise Matrix, qui a récemment repris la production après une interruption de cinq mois en raison de la pandémie de COVID-19.

Bernhardt était dans The Matrix Reloaded en 2003 et est également apparu dans les films de John Wick en tant qu’acteur et cascadeur.

Pour le moment, l’intrigue de Matrix 4 reste secrète mais selon Keanu Reeves, se sera une histoire d’amour.

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick et Yahya Abdul-Mateen II ont aussi rejoint le film.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 est prévu pour le printemps 2022.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros