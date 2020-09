Borat 2 : Le film sera sur Amazon Prime Video juste avant l’élection américaine

Le film Borat 2, filmé en secret par Sacha Baron Cohen, sera sur Amazon Prime Video avant l’élection présidentielle américaine.

La rumeur était vraie. La suite des aventures de Borat a bien été filmée en secret par Sacha Baron Cohen et le film sera visible sur Amazon Prime Video juste avant l’élection présidentielle américaine qui se déroulera début novembre.

Apparemment intitulé Borat : Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan, qu’on peut traduire par Borat : Don d’un singe pornographique au vice-première Mikhael Pence pour faire profiter la nation récemment diminuée du Kazakhstan, la suite mettra à nouveau en vedette Cohen en tant que journaliste kazakh titulaire, au contact de l’Amérique.

Borat 2 a été secrètement filmé lors du confinement, et Cohen s’est dépêcher pour qu’il soit prêt avant le jour du scrutin. Cependant, les rumeurs sur la production de la suite tournent depuis un certain temps maintenant. Cohen s’est présenté à un rassemblement conservateur en juin pour tenter de faire chanter une chanson raciste à la foule et peu de temps après, l’avocat et conseiller de Trump, Rudy Giuliani, a affirmé que Cohen l’avait piégé dans une interview. Le comédien a également été aperçu en train de tourner à Los Angeles le mois dernier, et des rapports ont émergé peu de temps après que Cohen a contacté des distributeurs potentiels.

Il a précédemment été dit que le film s’attaquera à la politique de Donald Trump et devrait aussi traiter du scandale Jeffrey Epstein.

La date de sortie exacte n’a pas encore été dévoilée.

Source : Deadline / Crédit ©DR