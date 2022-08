The CW : Des séries procédurales et le retour des sitcoms sur la chaine ?

La CW pourrait inclure des séries procédurales et faire revenir des sitcoms à l’antenne alors que la chaine change de mains.

La chaine CW, jusqu’à récemment propriété de Warner Bros et Paramount Global à 50-50, est en pleine transition et change de mains. Nexstar Media Group a fait l’acquisition de la chaine américaine à 75% ce mois-ci avec Warner Bros et Paramount Global qui retiennent chacun 12,5% de la chaine.

Ce changement va voir la chaine complètement changer avec des programmes plus grand public et moins cher à produire. Selon Deadline, la chaine a commencé prendre des rendez-vous pour des pitchs et cherche à élargir les genres en ajoutant des séries procédurales (encore plus d’acquisitions de séries canadiennes et anglaises) et faire revenir des comédies d’une demi-heure. Peu de temps après la fusion entre UPN et la WB, la chaine avait décidé de ne plus produire le format de sitcom en laissant la priorité aux série d’une heure.

Le but de la chaine est apparemment de séduire un public plus âgé qui regarde la télévision contre le public plus jeune qui consomme le contenu en ligne. Le président et directeur de l’exploitation de Nexstar, Tom Carter, a noté que si la liste actuelle de séries de la CW comme Riverdale, All American et The Flash cible les téléspectateurs de 18 à 34 ans, le téléspectateur linéaire moyen de la CW a 58 ans. La nouvelle stratégie de programmation de la chaine cherche à embrasser ces téléspectateurs linéaires plus âgés et à essayer d’élargir ce bassin.

Quelques projets sont déjà en discussion dont une série venant de Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend) et son partenaire Dan Gregor. The Hatpin Society est un drame d’époque écrit et produit par Elissa Aron (Humane Treatment) et produite par Bloom et Gregor. Situé à New York en 1909, elle se concentre sur une légion hétéroclite de suffragistes qui se battent pour l’égalité le jour et la justice justicière la nuit, cherchant la révolution par tous les moyens nécessaires.

Avant l’acquisition de la CW par Nexstar, la chaine a annulé 13 séries afin de réduire les coûts.

Il est pour le moment difficile de dire si cette nouvelle stratégie fonctionnera, on attend de voir quand ces nouvelles productions seront lancées, mais clairement, la CW va changer de visage.

Source : Deadline / Crédit ©CW