YOU saison 3 : Enfin une date de diffusion (teaser)

Enfin une date de diffusion pour la saison 3 de la série Netflix YOU.

Joe Goldberg sera bientôt de retour sur Netflix, à temps pour Halloween. La saison 3 de la série YOU sera lancée le 15 octobre sur la plateforme. Cette date a été révélée dans un teaser qui dévoile aussi le nom du bébé de Joe et Love : Henry.

Le teaser montre Joe en train de faire un gâteau pour la naissance de son enfant et explique que les gens nomme leur bébé n’importe comment pour attirer l’attention. Et même si la mère de Love insiste pour dire que c’est la réincarnation de Forty, Joe a choisi un prénom classique et littéraire. Il espère aussi être un homme meilleur pour Henry et le protéger comme il le peut

Basées sur les romans à succès de Caroline Kepnes, les deux saisons de YOU voyaient Penn Badgley dans le rôle du tueur Joe. La deuxième saison a présenté Victoria Pedretti dans le rôle de Love Quinn, l’un des seuls autres personnages à poursuivre l’aventure dans ce troisième chapitre à venir.

Les ajouts au casting de la saison 3 incluent Tati Gabrielle, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, Michaela McManus, Shannon Chan-Kent, Ben Menhl, Chris O’Shea et Christopher Sean.

Dans la saison 3, Joe et Love qui sont maintenant mariés et élèvent leur bébé, ont déménagé dans la douce enclave de Madre Linda en Californie du Nord, où ils sont entourés d’entrepreneurs privilégiés, de mamans blogueuses et de biohackers célèbres sur Insta. Joe est déterminé à assumer son nouveau rôle de mari et de père, mais craint l’impulsivité mortelle de Love.

Et puis il y a son cœur. La femme qu’il cherchait depuis tout ce temps pourrait-elle vivre juste à côté ? Sortir d’une cage dans un sous-sol est une chose, mais la prison d’un mariage parfait avec une femme qui connait vos secrets ? Eh bien, ce sera une évasion beaucoup plus compliquée.

Rendez-vous le 15 octobre pour la saison 3 de YOU.

YOU saison 3 – Date de lancement