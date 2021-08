The Walking Dead saison 11 : La confiance s’installe entre Maggie et Negan ? (Spoilers)

Maggie et Negan commencent à se faire confiance dans The Walking Dead selon la showrunner. Spoilers.

La semaine dernière, dans la première parte du season premiere de la saison 11, Negan a laissé Maggie à la merci des zombies mais la jeune femme est coriace et bien évidemment, elle a échappé à la mort. Les deux personnages ennemis ont du chemin à faire, mais pour le moment ils n’ont pas d’autre choix que de se faire confiance selon la showrunner.

Dans la suite du premiere, Agatha dit qu’ils tueront Negan si Maggie donne le mot. Ils peuvent naviguer dans la ville sans lui. Avant que Maggie ne puisse décider du sort de Negan, Gage revient après avoir abandonné la mission et emporté les provisions avec lui. Il est de l’autre côté d’une porte menant au prochain wagon de train – la seule chose qui empêche les marcheurs d’envahir là où se trouve maintenant le reste du groupe – et Gage est déchiqueté par les marcheurs lorsque Maggie refuse de le laisser entrer. Mais la porte cède quand même, submergée par le nombre de morts-vivants qui s’y pressent, remplissant le wagon de marcheurs.

Assiégée par une quantité écrasante de morts, Maggie remet son arme à Negan. Il le prend et aide à libérer les survivants piégés, qui s’échappent lorsque Daryl (Norman Reedus) tire puis explose ce qui reste des marcheurs filtrés des deux côtés du train. Une fois que le groupe est sorti des tunnels, Negan rend l’arme à Maggie sans un mot. Il tient l’arme un peu trop longtemps avant de la relâcher, et il accepte de guider le détour de Maggie vers un dépôt d’approvisionnement caché à proximité d’Arbor Hills.

La mission plus importante que les individus

« Un moment important dans l’arc entre Maggie et Negan est, ce moment où ils ont l’impression d’avoir de vrais ennuis, et peut-être qu’ils vont tous mourir, et Maggie tend une arme à Negan qu’elle a sur elle, » a déclaré la showrunner Angela Kang dans The Walking Dead: Episode Insider. « Maggie est vraiment un peu comme une leader froide et dure à ce stade. Pour le moment, [Negan] n’est qu’un atout. La mission est devenue plus importante que n’importe quel individu ou toute dynamique qui existe entre eux, et c’est vrai même pour elle. »

Lorsque Negan rend l’arme à Maggie, Kang a expliqué: « Peut-être qu’il y a au moins ce tout petit peu de confiance qui s’est échangé entre eux, et cela ne fera que faire partie des sables mouvants sur lesquels ils se trouvent alors ils traversent cette mission ensemble. »

Au sujet des nouveaux ennemis, les Reapers, « ils étaient doués en dans l’apocalypse. Donc chacun d’entre eux est une sorte de guerrier incroyablement brutal et organisé… Ce sont le summum des tueurs humains. C’est juste un type d’ennemi très redoutable à affronter », a teasé la showrunner Angela Kang à propos du nouveau groupe de méchants. « Ils ne comptent pas sur le nombre et le volume de personnes contre lesquelles se battre pour survivre, alors ils sont un groupe soudé, et ils sont vraiment formidables d’une manière que nos personnages ne rencontrent pas souvent. »

The Walking Dead, c’est le lundi sur OCS.

Source : Comic Book / Crédit ©AMC