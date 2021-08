The Marvels : Teyonah Parris tease une suite de Captai Marvel « épique »

Teyonah Parris tease une suite de Captain Marvel « épique » pour The Marvels.

Teyonah Parris, qui a fait ses débuts dans le MCU dans la série WandaVision, incarne la version adulte de Monica Rambeau, agent S.W.O.R.D. et super-héroïne. Son personnage a été introduit enfant dans Captain Marvel et était incarnée par Akira Akbar.

Avec le tournage en cours de The Marvels à Londres, Parris a donné quelques nouvelles du film : « Je vais vous dire que je suis à Londres, je passe un moment formidable à filmer The Marvels, et ça va être assez épique », a déclaré Parris dans le talk show Late Night with Seth Meyers lors d’une interview, alors qu’elle est en promo pour le film Candyman. « C’est vraiment excitant, et j’ai hâte. »

Après que WandaVision ait fait allusion à une brouille entre « tante Carol » et Monica à propos de la mort de sa mère, pilote de haut vol et meilleure amie de Carol, Maria Rambeau (Lashana Lynch), Parris a déclaré à ComicBook que la suite révélerait ce qui s’est passé pendant la trentaine d’années qui s’est écoulée entre Captain Marvel et Avengers : Endgame.

Larson a précédemment teasé la production en train de construire des « ensembles énormes » et de « construire tous ces mondes insensés », en disant à SiriusXM qu’il se passe « tant de choses » dans The Marvels. « Beaucoup de choses vraiment juteuses se produisent dont je ne peux pas dire un mot, mais mon bon sang, qu’est-ce que c’est bon. Et vous allez être très heureux à ce sujet. »

Pour l’instant, on sait très peu de chose sur ce film qui verra le retour de Brie Larson en Carol Danvers. Ce qu’on sait, c’est qu’elle sera rejointe par Teyonah Parris qui reprendra son rôle de Monica Rambeau vue dans WandaVision et la jeune Iman Vellani qu’on découvrira bientôt dans Ms. Marvel en tant que Kamala Khan.

Il est aussi dit que Randall Park, vu dans Ant-Man et WandaVision, reprendra son rôle de Jimmy Woo et Samuel L. Jackson pourrait aussi bien être de retour.

Réalisé par Nia DaCosta, The Marvels sortira en novembre 2022.

Source : Comic Book/ Crédit ©Marvel Studios