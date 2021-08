Doctor Who saison 13 : Une saison sous le signe de grands changements, radicaux

La BBC et Chris Chibnall promettent de grands changements et même radicaux pour la dernière saison du Docteur et la saison 14 de Doctor Who.

La nouvelle est désormais officielle et actée, la saison 13 de Doctor Who sera la dernière pour la première itération du Docteur en femme.

Jodie Whitaker, ainsi que le showrunner actuel de la série, Chris Chibnall, feront leur départ après une saison qui devrait, selon les dernières nouvelles, tout changer. Changer même radicalement la suite. Si pour le moment, le vent est aux rumeurs concernant leurs successeurs, certains promettent déjà de grandes choses pour la suite.

S’il reste 13 épisodes et 3 épisodes spéciaux prévus en 2022, avant le départ du Docteur dans la peau de Jodie et de l’actuel showrunner, le directeur des programmes dramatiques de la BBC, David Wenger, a confirmé que cette saison 13 sera celle qui marquera de grands bouleversements, notamment dans la suite.

Ce dernier a expliqué, à l’occasion d’une rencontre au Festival international de la Télévision d’Edinburgh, : « Comme avec tout changements de Docteur et de showrunner, ce sera un changement radical » comme le rapporte ce tweet.

Teasing news about the future of #DoctorWho, Piers Wenger, Director for Drama at the BBC said « As with any change of Doctor and showrunner, we’ll be radical […] Change is ahead. » #EdTVFest — Elliot Gonzalez (@elliot_gonzalez) August 25, 2021

Une déclaration qui vient rejoindre celle de Chris Chibnall, qui promet lui aussi de grand changement pour la saison 13, après deux saisons pour le 13ème Docteur. Deux saisons qui n’ont pas réellement convaincu les spectateurs et fans de la série.

« Nous allons raconter la plus grande histoire jamais faite » a déclaré ce dernier. « Nous allons nous rendre dans plein d’endroits divers et variés, avec pleins de personnages et de monstres jamais vu, qui feront bien évidemment parti d’un grand tout ».

Si le changement se profile, radical ou non, pour le moment on ne sait pas grand choses pour la prochaine saison de Doctor Who, si ce n’est la présence de nouveaux visages au casting. Certains imaginent que le successeur de Jodie Whitaker pourrait être un homme à nouveau, mais gay cette fois-ci, ce qui serait une autre première pour Doctor Who, après une femme, et une docteur noire.

Pour le savoir, il faudra attendre 2022, après la diffusion de l’ultime saison de Jodie Whitaker dans la peau du Docteur avec la révélation de sa relève d’ici là.

Crédit photos : ©BBC/Source : Radiotimes