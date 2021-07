The Walking Dead season 11 : Lauren Cohen ne s’est “jamais autant amusée”

Lauren Cohen dit qu’elle ne s’est jamais autant amusée que durant la saison 11 de The Walking Dead.

Il y aura beaucoup à examiner entre Maggie et Negan dans la saison 11 de The Walking Dead – et Lauren Cohan, qui a fait son retour dans la série, dit que la nouvelle saison est « celle ou elle s’est le plus amusée ».

Cohan est entrée en action pour la première fois en tant que Maggie Greene dans la saison 2 de The Walking Dead, puis elle a quitté la série durant la saison 9. Mais Maggie est revenue juste à temps pour assister à la fin de la guerre des Whisperers dans la saison 10, et Cohan est de retour à temps plein pour la saison finale face à une menace terrifiante du passé de Maggie.

Maggie va devoir vivre derrière les mêmes murs que Negan qui a tué son mari : « C’est ce que nous allons déballer cette année. Donc s’il y a un sentiment qui pourrait être ressenti, nous passerons probablement du temps sur ce sentiment, puis nous passerons à un autre. C’est fou. C’est vraiment fou, » a-t-elle confié durant le Comic Con

Cohan a ajouté : « Cela a été le plus de fun que j’aie jamais eu dans cette série, en termes de navigation dans cet océan de ce que vous voulez faire et de ce que vous pouvez faire, et où elle a été. »

Certaines des horreurs que Maggie a vues au cours de ses huit années sur la route seront révélées dans le premier épisode de la saison 11 en deux parties, « Acheron: Part I » et « Acheron: Part II », où Negan ouvre la voie à une mission emmenant le groupe dans un tunnel de métro rempli de marcheurs. Mais ce sont les vivants, pas les morts, qui représentent une menace encore plus grande : les survivants sont traqués par un groupe de tueurs appelés les Reapers.

The Walking Dead revient le 23 aout sur OCS.

Source : Comic Book / Crédit ©AMC