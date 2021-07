See saison 2 : Jason Momoa et Dave Bautista en frères ennemis (trailer)

Trailer pour la saison 2 de la série See avec Jason Momoa de retour et Dave Bautista qui fait ses débuts.

Apple a dévoilé la bande-annonce de la saison 2 de sa série post-apocalyptique See, qui se déroule 600 ans dans le futur après qu’un virus ait décimé l’humanité et rendu aveugle le reste de la population. Lorsque toute l’humanité a perdu le sens de la vue, les humains doivent s’adapter et trouver de nouvelles façons de survivre.

Le trailer de la nouvelle saison présente les débuts de Dave Bautista en tant qu’Edo Voss, le frère éloigné de Baba Voss de Jason Momoa, un général puissant et rusé.

Dans la saison 2, Baba a du mal à réunir sa famille au milieu de la menace imminente de guerre entre deux royaumes rivaux. Malgré tous ses efforts, sa femme (Hera Hilmar) et ses enfants voyants (Archie Madekwe et Nesta Cooper) sont tirés au premier plan du conflit, où la haine de longue date d’Edo pour son frère les met encore plus en péril. Il s’avère que la vie dans un futur primitif où presque personne ne peut voir n’est pas si facile.

Alfre Woodard est également au casting de la série.

See revient le 27 aout sur Apple TV+

See saison 2 – Trailer