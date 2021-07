Hawkeye : Date et premier aperçu en image pour la série Marvel de Disney+

Premier aperçu en image ainsi qu’une date de diffusion pour la série Marvel Hawkeye sur Disney+.

Comme promis, Hawkeye arrivera bien sur Disney+ avant la fin de l’année 2021. La série avec Jeremy Renner sera disponible à partir du 24 novembre sur Disney+. Une première image avec sa co-star Haillee Steinfeld a été dévoilée via EW. On découvre ainsi Clint Barton face à sa jeune protégée Kate Bishop.

« [Kate est] une jeune de 22 ans et elle est une grande fan de Hawkeye », a déclaré Renner à EW. « Elle a une manière merveilleusement ennuyeuse et tout aussi charmante à son sujet, parce qu’elle est une fangirl de Hawkeye. La relation se développe à partir de cela, mais le plus gros problème pour Clint est que Kate Bishop va lui apporter des problèmes dans sa vie. »

Dans Hawkeye, le super-héros Avengers Clint Barton (Jeremy Renner) entraîne son successeur après sa retraite. Farmiga joue Eleanor Bishop, la mère de Kate et amie de l’épéiste Jack Duquesne (Tony Dalton de Better Call Saul), dans le reste du casting on trouve, Fra Fee (Les Misérables), Zahn McClarnon (Westworld), Brian d’Arcy James (13 Reasons Why) et la nouvelle venue Alaqua Cox dans le rôle d’Echo. Florence Pugh devrait aussi reprendre son rôle de Black Widow.

Rendez-vous le 24 novembre pour découvrir le premier épisode de Hawkeye, puis chaque mercredi après ça.

Source : EW / Crédit ©Chuck Zlotnick/Marvel Studios