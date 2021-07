Brooklyn Nine-Nine saison 8 : Trailer épique pour la saison finale

NBC dévoile le trailer de la saison finale de Brooklyn Nine-Nine, qui revient pour un dernier tour le 12 aout prochain.

Accrochez-vous bien, le Nine-Nine se prépare à faire ses adieux avec un « dernier tour » . Une bande-annonce pour la saison finale a été dévoilée par NBC et ces 10 derniers épisodes promettent de grands moments d’émotions.

La comédie policière adorée revient pour 10 derniers épisodes à partir du 12 août et il semble que les fans ne soient pas prêts pour une aventure douce-amère. « J’ai peur que mon temps avec toi soit écourté », a déclaré Charles (Joe Lo Truglia) à son partenaire, Jake (Andy Samberg). « Plus de surveillances ou de verre après un long service, ou d’appels de minuit lorsque tu as eu une percée dans une affaire. J’ai toujours eu cette image de nous à 90 ans, traquant les criminels à la maison de retraite… Mais Je suppose que c’était juste un fantasme stupide… Jake, tu pleures ? » Evidemment, Jake est dans un état plus qu’émotionnel.

Ce trailer ressemble plus au trailer d’un film que d’une sitcom policière et on n’en attendait pas moins de Brooklyn Nine-Nine. Il semble également que le Pontiac Bandit (Craig Robinson) Pimento (Jason Mantzoukas) et Gina (Chelsea Peretti) seront de retour pour ces épisodes finaux.

Brooklyn Nine-Nine diffusera deux épisodes chaque jeudi à partir du 12 aout. Les fans attendent de nouveaux épisodes depuis avril 2020. La saison 8 devait être diffusée au cours de la saison 2020-2021, mais c’était l’une des nombreuses séries qui ont été contraintes de retarder la production pendant la pandémie.

Brooklyn Nine-Nine saison 8 – Trailer