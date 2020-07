Umbrella Academy saison 2 : La fratrie débarque dans les années 60 (scène d’ouverture)

Découvrez la première scène de la saison 2 de The Umbrella Academy avec la fratrie qui débarque dans les années 60.

Les frères et sœurs Hargreeves seront de retour dès ce vendredi sur Netflix avec la saison 2 de The Umbrella Academy et la saison commence de manière explosive. On découvre Numéro Cinq (Aidan Gallagher) qui débarque en novembre 1963 sans ses frères et sœurs Luther (Tom Hopper), Diego (David Castaneda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), le fantôme de Ben (Justin H. Min) et Vanya (Ellen Page).

Dans les derniers instants de la saison 1, les héros n’ont pas réussi à arrêter l’apocalypse. Ils ont, cependant, échappé à la destruction grâce aux pouvoirs de voyage dans le temps de Cinq. La scène dévoilée par Netflix en amont de la diffusion montre que c’est le chaos le plus total.

On remarquera à quel point les Hargreeves maîtrisent de mieux en mieux leur pouvoir et forme un groupe efficace.

Dans la saison 2, les personnages vont rencontrer de nouveaux visages : il y a la femme au foyer texane Sissy (Marin Ireland); Lila (Ritu Arya), une « caméléon » aussi brillante que folle; et Raymond (Yusuf Gatewood), un mari dévoué et un leader né. Mais il y a aussi un trio d’assassins suédois au sang froid joué par Tom Sinclair, Kris Holden-Ried et Jason Bryden.

The Umbrella Academy revient ce vendredi 31 juillet.

Umbrella Academy saison 2 – Scène d’ouverture