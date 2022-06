The Flash saison 8 : Confrontation ultime entre Flash et Reverse-Flash (Spoilers)

Retour sur le final de la saison 8 de The Flash qui offre plusieurs twists et met en place la saison 9. Spoilers.

La semaine dernière dans The Flash, le pire cauchemar de Barry Allen (Grant Gustin) s’est réalisé quand Iris (Candice Patton) a été tuée – par sa propre foudre – pendant la bataille avec les Forces Négatives. Ce cauchemar a été aggravé lorsque Thawne / Reverse Flash (Tom Cavanagh) est également revenu, avec sa vitesse restaurée. Cette semaine, à la suite de sa plus grande perte, Flash doit encore faire face au retour de Thawne – et doit également faire face à la menace très réelle du reste des Forces Négatives. Les enjeux sont donc élevés plus que jamais dans ce final de saison 8.

L’épisode reprend là où « Negative, Part 1″ de la semaine dernière s’est arrêté avec la résurrection de Thawne (Cavanagh). Il se vante de la façon dont tuer la mère de Barry a donné naissance au Flash et tuer Iris a vu la renaissance de Reverse Flash. Furieux, Barry l’attaque, mais Nora et Bart arrivent du futur pour l’empêcher de tuer Thawne. Ils font remarquer à leur père que s’ils existent toujours, cela signifiait qu’Iris n’était pas encore morte, puis Thawne disparaît.

Au laboratoire Fast Track, l’équipe se réunit pour déterminer les prochaines étapes. Barry dit qu’il doit trouver un moyen d’entrer dans la Negative Speed Force. Il est plein de rage et absolument certain qu’Iris est morte parce qu’il ne ressent plus l’étincelle qui les lie. Nora et Bart lui demandent de les laisser s’en occuper, mais Barry refuse. Ailleurs, Iris se matérialise dans la pierre du temps où elle retrouve un Damien Darhk plein de sagesse. Il lui dit qu’elle n’est pas morte, elle est quelque chose de beaucoup plus intéressant.

De retour à STAR Labs, l’équipe travaille sur un plan pour faire entrer Barry dans la Negative Speed Force et Meena se porte volontaire pour être la source de la foudre négative nécessaire pour y arriver. Cécile confronte Barry à propos de son plan de vengeance puis elle commence à entendre la version positive de Bashir l’appeler à l’aide.

Les Forces Négatives attaquent

Thawne se rend dans l’étrange réalité alternative d’Armageddon où il était avec Iris, mais il sait que cette timeline a disparu. Les Forces Négatives l’y accueillent et Thawne se demande pourquoi il est là. Ils lui expliquent qu’il n’a jamais puisé dans la Negative Speed Force, mais que c’est elle qui a puisé en lui, le choisissant comme avatar à cause de sa haine pour Barry Allen. Thawne ne veut pas jouer le jeu, alors ils décident de le transformer.

Dans la pierre, Damien explique à Iris le plan des Forces Négatives. Elle n’est pas censée être morte, c’est pourquoi la pierre l’a sauvée. De retour à STAR Labs, ils tentent d’envoyer Barry et ses enfants dans la Speed Force Negative, mais cela échoue, ils devront trouver un autre moyen. Une Meena en deuil culpabilise et retourne dans son propre laboratoire pour détruire sa machine, mais Barry l’arrête. Il a un plan : faire recharger Meena pour qu’elle lui partage sa vitesse.

Chez les West, Joe s’inquiète pour Iris, mais Jay et Joan se présentent, traquant la particule d’Iris et cela les conduits à la pierre du temps. Ils réalisent qu’Iris se trouve dans la pierre. Ailleurs, Cécile, Rosa et Mona se réunissent pour retrouver Bashir. Il confirme que la maladie d’Iris les a affaiblis et qu’ils se sont attachés à d’autres comme Cécile. Elle peut ramener les autres Forces avec les pouvoirs qu’elle a absorbés.

Chez Fast Track, Barry entre avec succès dans la Negative Speed Force et trouve Thawne et les Forces Négatives. Ils continuent de blâmer Barry pour tout parce qu’il a arrêté Thawne pendant Armageddon avant de renvoyer Barry de là où il vient. Soudain, il y a une énorme vague de tachyons négatifs au centre-ville et Thawne arrive, maintenant une version super chargée de lui-même en costume noir et il commence à tuer des gens. Il a maintenant le pouvoir des quatre Forces Négatives réunies.

Dans la pierre du temps, Iris essaie de découvrir quelle est son affaire inachevée. Damien l’aide à réaliser qu’elle n’a pas encore atteint sa limite et qu’elle est une survivante. Cela lui donne le discours d’encouragement dont elle a besoin pour raviver son étincelle et sortir de la pierre. Fast Track, Impulse, XS et The Flash se présentent pour combattre ce nouveau Reverse Flash surpuissant, mais il les incite à attaquer Impulse, puis renvoie tout le monde – sauf Flash – un milliard d’années dans le temps. Bashir demande à Cécile de mettre son masque afin qu’il puisse réabsorber les pouvoirs et les lui transférer. Elle le fait et après avoir fait son travail, il disparaît.

La bataille finale

Barry et Reverse Flash se battent, mais Reverse Flash a un net avantage et il est sur le point de tuer Barry, mais cela ne fonctionne pas. Les Forces Positives reviennent et l’arrêtent, puis font équipe et entrent dans Barry, le suralimentant. Il est temps pour une confrontation finale.

Alors que le combat se déroule, Iris émerge de la pierre chez son père. Jay, Joe, Joan et Iris se rendent compte que c’est le combat entre Flash et Reverse-Flash qui déclenche Armageddon, alors ils se précipitent là-bas pour l’arrêter. Barry et Iris se réunissent et quand Barry se rend compte que le combat ne se terminera que si l’un d’eux meurt, il s’assied, semblant se rendre.

Reverse Flash demande plus de puissance pour terminer le travail, mais Barry l’avertit qu’il ne survivra pas à ce qu’il est sur le point de tenter. Barry ne s’engage pas et médite à la place, tandis que Thawne étend son pouvoir en une vague d’énergie destructrice qui finit par reculer et retomber sur Thawne, le détruisant. Avec Thawne parti, Barry ramène également Bart, Meena et Nora. L’univers se réinitialise.

Iris est guérie, Barry va bien et Thawne n’est nulle part dans la chronologie. Il est vraiment parti. Les visiteurs du futur reviennent à leur époque, Meena dit que le Bloc ne fonctionne plus, donc elle n’est plus une speedster – elle n’était qu’un moyen pour les Forces Négatives d’arriver à leurs fins.. Cécile a retrouvé ses pouvoirs normaux, et les personnes dont elle a pris les pouvoirs ont également récupéré les leurs. Mais surprise, Cécile a encore un nouveau pouvoir qui apparait : la télékinésie. Une autre histoire arrive aussi à sa fin, Tnya est réunie avec sa mère qui était perdue dans la Still Force.

Mise en place de la saison 9

De retour à l’appartement de Caitlin, le cryopod a une sorte de dysfonctionnement et Mark l’ouvre. Il y a quelqu’un à l’intérieur… mais ce n’est pas Caitlin ou Frost. Lorsqu’on lui demande qui elle est, elle répond « Une amie. Je pense. » On ne voit pas la personne à l’intérieur ce qui laisse un gros point d’interrogation sur ce qui a bien pu se passer avec la machine. Cela met clairement en place l’une des histoires qui sera explorée dans la saison 9.

Puis chez eux, Iris et Barry parlent de ce qui s’est passé et elle lui dit qu’il est aussi son paratonnerre. Elle lui rappelle que la Negative Speed Force devra éventuellement trouver un nouvel avatar et quelque part en 2049, un cristal bleu intéressant s’allume dans un laboratoire. De quoi s’agit-il ? Qui sera la nouvelle cible de la Negative Speed Force ? On attend de voir la saison prochaine. Et avec un peu de chance, Iris ne sera plus isolée du reste de l’équipe.

Dans son ensemble, la saison a eu ses hauts et ses bas, avec certains épisodes bouches-trous, mais clairement, le showrunner avait un but et il conclut la saison de manière intéressante, montrant que Flash est un héros qui combat le mal par la compassion et l’amour. Ce n’est pas un tueur, et la rage de Reverse-Flash la poussé à s’auto-anéantie. Mais est-il parti pour de bon ? Il a tendance à constamment refaire surface.

The Flash revendra en 2023 sur la CW.

Crédit ©CW