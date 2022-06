Better Call Saul saison 6 : Le co-créateur tease les apparitions de Walt et Jesse

Le co-créateur de Better Call Saul discute des apparitions de Walter White et Jesse Pinkman dans la saison finale.

Comme vous le savez déjà, Bryan Cranston et Aaron Paul vont reprendre leurs rôles de Breaking Bad, Walter White et Jesse Pinkman, dans Better Call Saul. Les fans attendent ce moment depuis le lancement de la série préquelle et cela va enfin arriver dans les derniers épisodes de Saul.

« Vous allez voir Walt et Jesse cette saison », a déclaré le co-créateur Peter Gould à EW, « mais je pense que la façon dont vous les voyez et quand vous les voyez ne sera pas nécessairement ce à quoi vous vous attendez, » tease-t-il. Evidemment il reste vague sur le pourquoi du comment, mais il promet que l’attente en valait la peine.

La présence de Walt et Jesse dans Better Call Saul devait être tout, sauf gratuite. Gould voulait s‘assurer que ce n’était pas du fan service, cela devait avoir un sens : « Ce dont je suis vraiment fier, c’est que nous avons attendu de les voir jusqu’à ce que ce soit bon pour cette histoire », dit-il.

Il ajoute : « Bien sûr, la facilité aurait été de les faire apparaître au début de la saison 1, pour lancer la série. Je pense que la façon dont ils apparaissent concerne l’histoire de Jimmy McGill et Kim Wexler [Rhea Seehorn] et Mike Ehrmantraut [Jonathan Banks]. J’espère que vous serez d’accord quand vous le verrez. »

Gould veut que vous gardiez à l’esprit que cette apparition a été conçue pour s’adapter à la saga de Better Call Saul – pas Breaking Bad : « Il s’agit beaucoup de l’histoire que nous avons et cela correspond tout à fait au style de cette série particulière et à la façon dont nous présentons les choses », déclare Gould, qui a créé Saul avec Vince Gilligan le génie derrière Breaking Bad. « Je suis très excité et ils sont, bien sûr, fantastiques. »

La seconde moitié de la dernière saison de Better Call Saul commence le 11 juillet sur AMC aux Etats-Unis et dès le lendemain sur Netflix en France.

