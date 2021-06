The Many Saints of Newark : Bande-annonce de la préquelle des Soprano

Découvrez la bande-annonce du film The Many Saints of Newark, préquelle de la série Les Soprano.

Une première bande-annonce pour le film The Many Saints of Newark, préquelle de la série Les Soprano, a enfin été dévoilée par Warner Bros. Cette bande-annonce se concentre grandement sur le jeune Tony Soprano, joué par Michael Gandolgini, le fils du regretté James Gandolfini qui tenait le rôle dans la série culte de HBO.

Écrit et produit par le créateur des Sopranos David Chase et réalisé par Alan Taylor, un ancien de la série, Many Saints se déroule au milieu des émeutes de Newark, dans le New Jersey, des années 1960, qui ont éclaté à la suite de tensions entre les résidents noirs et italiens de la ville.

Michael Gandolfini (The Deuce) reprend le rôle de son père en tant que jeune Tony Soprano qui est manipulé par son oncle, Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), le père de Christopher (Michael Imperioli dans la série) et cousin de Carmela (Edie Falco dans la série).

Le casting comprend également Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll, Ray Liotta et Vera Farmiga en tant que mère de Tony, Livia Soprano.

Pour vous rafraichir la mémoire sur cet univers ou tout simplement découvrir la série avant de voir le film, les 6 saisons des Soprano sont disponible sur OCS.

The Many Saints of Newark sort le 3 novembre 2021.

The Many Saints of Newark – Bande-annonce VO