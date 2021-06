Ray Donovan : La famille réunie à nouveau pour le film (photo)

Découvrez une photo dans les coulisses du film Ray Donovan qui se prépare pour conclure la série.

Ray Donovan reviendra bientôt pour une dernière fois. Un an après l’annulation de la série, Showtime a finalement commandé un film pour conclure l’histoire de Ray et sa famille dysfonctionnelle. La production du film semble enfin en route avec une photo qui a été postée sur les réseaux sociaux par Liev Schreiber.

« Ce groupe d’acteurs va beaucoup me manquer », a-t-il écrit à côté d’une photo de lui et de ses co-strar Kerris Dorsey (Bridget), Dash Mihok (Bunch), Pooch Hall (Daryll) et Eddie Marsan (Terry). Il a terminé le message avec #comingsoon. »

Jon Voight, qui joue Mickey, est également à bord du film mais n’était pas présent pour la photo.

Voici le synopsis officiel : « Le film reprend là où la saison 7 s’est arrêtée, avec Mickey dans la nature et Ray déterminé à le trouver et à l’arrêter avant qu’il ne puisse causer plus de carnage. Le film traitera aussi de la querelle de plus de 30 ans entre les Donovan et les Sullivan. »

David Hollander (le showrunner de la série) sera à la réalisation du film à partir d’un scénario qu’il coécrit avec Schreiber.

Le film Ray Donovan sera diffusé plus tard sur Showtime. En France, on s’attend à ce que Canal+, qui a diffusé la série, passe le film sur son antenne.

Source : EW / Crédit ©Showtime/DR