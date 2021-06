Loki : Un personnage de Thor apparait et scène post-générique (SPOILERS épisode 4)

Retour sur un épisode 4 très intense et révélateur pour la série Loki avec notamment un personnage de Thor et une scène post-générique. Attention spoilers.

L’épisode 4 de Loki, intitulé Nexus, fut assez intense pour ses personnages. Sylvie (Sophia Di Martino) et Loki (Tom Hiddleston) se sont fait attraper par le TVA mais ils ont réussi à faire douter certains membres de cette organisation qui est de plus en plus suspecte. On sait désormais que les membres de la TVA sont en réalité des Variants et avaient des vies sur Terre avant, ils n’ont pas été créés par les Gardiens du Temps.

Après avoir cru qu’ils étaient voués à mourir dans une apocalypse sur Lamentis-1, l’épisode 4 voit Loki et Sylvie capturés une nouvelle fois par le TVA pour avoir causé des perturbations dans le flux sacré.

Après s’être fait capturé, Loki se retrouve face à un personnage très familier des fans des films Thor : Lady Sif ! Jaimie Alexander a ainsi repris son rôle, mais Sif n’est pas vraiment là, elle est un instrument de torture pour Loki. Elle l’insulte et le frappe à plusieurs reprises, dans une boucle temporelle.

La vérité sur les Gardiens du Temps

Loki perturbe l’agent Mobius M Mobius (Owen Wilson) quand il lui dit la vérité explosive que Sylvie a découverte – que tous les agents TVA sont également des variants et n’ont pas été créés par les Gardiens du Temps, comme ils ont été amenés à le croire . Ce fait laisse Mobius en conflit, tout en obligeant Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) à changer d’allégeance et à aider Loki et Sylvie dans leur combat contre la TVA. Et Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) est déterminée à faire tomber Loki et Sylvie, tout en gardant secrets les secrets sacrés de la TVA.

L’épisode révèle aussi que les soi-disant tout puissants Gardiens de Temps ne sont en réalité que des automates, ils ne sont pas de vrais êtres et quand Loki le découvre, Ravonna le tue. Elle a aussi tué ce pauvre Mobius quand il a réalisé qu’il était un variant.

Mais alors qu’on pensait Loki mort (décidemment c’est son truc de mourir), une scène post-générique le voit se réveiller dans une ville de New York post-apocalyptique (avec la tour Stark détruite visible), face à trois versions de lui-même.

À droite sur l’image se trouve Old Loki, joué par Richard E. Grant, qui porte une version du costume classique de Loki depuis sa toute première apparition dans la bande dessinée de 1962 Journey Into Mystery # 85. Au milieu se trouve Kid Loki, joué par Jack Veal, qui est tiré d’un arc comique plus récent dans lequel Loki est mort et est né de nouveau comme un enfant (à partir de Thor # 617). Sur la gauche se trouve un Loki brandissant un marteau, joué par Deobia Oparei, qui dans le générique de la distribution des voix allemandes est répertorié comme « Prahlerischer Loki » – Loki Arrogant. Enfin, il y a le crocodile tenu par Kid Loki, dont le casque à cornes l’identifie comme un autre variant de Loki.

Ils disent alors à Loki de venir avec eux, autrement il mourra. Il semble que ces variants se cachent aussi dans une apocalypse comme le faisait Sylvie mais ici, on se trouve juste après qu’elle ait eu lieu, pas avant.

Loki, c’est le mercredi sur Disney+.

