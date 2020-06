WandaVision : Encore plus d’épisodes que prévu ?

La série WandaVision pourrait avoir plus d’épisodes que prévu sur Disney+.

La série WandaVision pourrait bien être plus longue que prévu. Depuis l’annonce des séries du Marvel Cinematic Universe, on pensait qu’elles dureraient toutes entre 6 et 8 épisodes. Dans une récente interview, Anthony Mackie a affirmé que The Falcon and the Winter Soldier était comme un film MCU de 6 heures, mais cela pourrait dépendre de la longueur et du nombre des épisodes.

Selon une source proche de WandaVision, un cascadeur travaillant sur la série de Disney + a révélé son apparition dans le 9ème épisode de la série. Cependant, la durée des épisodes peut varier ce qui veut dire que si la série contient 10 épisodes de plus ou moins 30 minutes, alors la série durera environ entre 5 et 6 heures. Mais il peut aussi y avoir moins d’épisodes plus longs.

Pour le moment, WandaVision est toujours programmé pour une première diffusion en décembre, tandis que The Falcon and the Winter Soldier est prévu pour fin août. Mais à cause des retards dû à COVID-19, un changement est possible.

Située dans les années 1950, WandaVision de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner que les apparences sont trompeuses..

La série verra également le retour de Kat Dennings dans le MCU, reprenant son rôle de Darcy Lewis qu’elle a interprété pour la dernière fois dans Thor: Le Monde des Ténèbres en 2013. Randall Park revient également en tant qu’agent du FBI Jimmy Woo d’Ant-Man et la Guêpe. Kathryn Hahn (Transparent, Mrs Fletcher) sera un nouveau personnage et Teyonah Parris (Dear White People) jouera la version adulte de Monica Rambeau, un personnage qui a fait sa première apparition dans Captain Marvel l’année dernière.

WandaVision est réalisée par Matt Shakman et écrite par Jac Schaeffer. La série sera disponible sur Disney + à la fin de l’année 2020.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel