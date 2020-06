Gremlins 3 : Zach Galligan pense que la série animée de HBO Max mènera au film

L’acteur Zach Galligan pense que la série animée Gremlins ouvrira la porte pour un Gremlins 3.

La star de Gremlins, Zach Galligan, pense que la prochaine série animée mettra en place le Gremlins 3 tant attendu. L’acteur a ainsi foi en la possibilité d’un retour pour un troisième film, 30 ans après la sortie du second volet, Gremlins 3 : La Nouvelle Génération.

HBO Max prépare une série animée nommée Gremlins : Secret of The Mogwai et Zach Galligan pense que ce sera un bon moyen pour revoir ces créatures sur grand écran. Il voit la série comme un tremplin pour un Gremlins 3.

Il explique : « Il semble que ce qu’ils vont faire, c’est nous rééduquer sur la mythologie entourant Gremlins et Gizmo et Mogwai et, bien sûr, le plus important, sur les trois règles nébuleuses. Vous devez comprendre qu’ils utilisent la série animée comme un tremplin vers une fin plus grande, qui est un film en live-action Gremlins. Ce serait mon hypothèse et ce n’est vraiment pas exagéré de penser que c’est ce qu’ils font. »

Galligan espère revenir et reprendre son rôle de Billy. Il partage ce qu’il aimerait voir dans la suite : « J’aimerais voir une sorte de réunification avec Billy et Gizmo. La relation entre eux est en quelque sorte le cœur et l’âme des deux films. Je voudrais également voir une certaine expansion de certaines idées pivots dans la série … Je pense que nous devrions voir quelques mauvaises applications des règles; J’aimerais voir ce qui se passe lorsque divers liquides touchent les Mogwais, si cela provoque des choses d’étranges ou des mutations. »

Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite concernant un Gremlins 3.

