Ahsoka : Rosario Dawson tease la série et l’androïde Chopper se dévoile

Rosario Dawson a parlé de sa série Ahsoka durant la Star Wars Celebration et a présenté l’androïde Chopper.

Ahsoka Tano aura bientôt sa propre série. Le personnage, que les fans ont découvert en version animée dans Clone Wars et Rebels, est apparu en live-action sous les traits de Rosario Dawson dans The Mandalorian. Dawson reprend son rôle et va enfin pouvoir brillée d’elle-même dans le rôle titre.

Ce week-end, l’actrice était présente à la Star Wars Celebration pour discuter de la série en compagnie des producteurs et architectes des séries Star Wars, Dave Filoni et Jon Favreau. Le tournage d’Ahsoka n’a commencé que depuis quelques semaines, et la série n’est pas prévue de sortir sur Disney+ avant 2023, mais Filoni a tout de même apporté une petite séquence teaser, donnant aux fans un premier aperçu du retour de la guerrière Togruta.

« Ce fut un tel plaisir et un tel honneur de donner vie à ce personnage et de ressentir l’énergie de tous ceux qui veulent la voir prendre vie », a déclaré Dawson à la foule. « En tant que fan, c’était excitant de vivre ça et de voir cette histoire continuer. »

Ahsoka se déroule pendant la même période que The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, alors que la galaxie fait face à de nouveaux défis après les événements du Retour du Jedi. Grâce à ses apparitions dans The Mandalorian, nous savons que la série suivra Ahsoka alors qu’elle recherche le personnage de Rebels Ezra Bridger et tente de traquer l’infâme grand amiral Thrawn.

.@rosariodawson brought a friend. The #StarWarsCelebration crowd says hello to Chopper! Chopper will make his live-action debut in #Ahsoka! pic.twitter.com/vxI6VUqWTv — The Mandalorian (@themandalorian) May 28, 2022

Et elle ne sera pas seule puisqu’elle aura quelques alliés pour l’aider dans sa recherche : les images diffusées lors de l’événement ont révélé des liens étroits avec Rebels, et Dawson a rapidement été rejointe sur scène par l’androïde Chopper et Natasha Liu Bordizzo, qui est confirmée dans le rôle de Sabine Wren, personnage adoré des fans de Star Wars Rebels.

L’extrait montrait Sabine (Bordizzo) regardant sa fresque peinte de l’équipage Ghost, et le public a également eu un aperçu d’un personnage non identifié de dos – un personnage qui ressemblait beaucoup au capitaine Ghost Hera Syndulla.

« J’ai l’impression d’avoir été adoptée dans une nouvelle famille », a déclaré Bordizzo au public. « Je ne peux rien dire, mais je sais à quel point Sabine compte pour beaucoup de gens dans cette salle, et en regardant Rebels, elle compte beaucoup pour moi aussi. Je sais à quel point elle compte pour Dave, donc je pense que vous allez être vraiment enthousiasmés par le voyage qu’elle est sur le point d’avoir. »

Le casting d’Ahsoka comprend également Mary Elizabeth Winstead et Ivanna Sakhno.

Il n’a pas encore de date de sortie mais Ahsoka devrait être diffusée courant 2023 sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney+