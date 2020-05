Wolfman : Ryan Gosling en loup-garou pour Universal

Universal développe un film Wolfman avec Ryan Gosling dans le rôle principal.

Cela fait quelque temps que les studios Universal souhaite revisité The Wolfman et à l’instar des autres monstres Universal, le personnage devrait bientôt avoir une nouvelle version. Il y a quelque années, Dwayne Johnson était pressenti pour le rôle mais depuis, beaucoup de choses ont changé et les studios ont un autre acteur en tête : Ryan Gosling.

Selon Variety, qui a révélé l’information, le projet est basé sur un pitch de Gosling lui-même. Les événements se dérouleraient de nos jours et le film serait « dans la veine du thriller de Jake Gyllenhaal Nightcrawler ».

Après l’échec de La Momie avec Tom Cruise en 2017, Universal a revu sa copie par rapport à son catalogue de monstres et s’est tourné vers Blumhouse qui les a aidés à faire de The Invisible Man un succès. Cela a donné un nouvel élan pour leurs films réalisés avec peu de moyens mais de manière créative. Une nouvelle version de Dracula est d’ailleurs en développement.

Le personnage de Wolfman a été vu à plusieurs reprises sur grand écran, y compris dans The Wolf Man de 1941, qui mettait en vedette Lon Chaney Jr. en tant qu’homme qui devient loup-garou et The Wolfman de 2010, avec Benicio del Toro.

La recherche d’un réalisateur pour le nouveau film Wolfman est en cours. Aucune autre information sur le projet n’est connue à ce jour.

Source : Variety / Crédit ©DR