Andor saison 2 : La série recaste un personnage Star Wars important

La série Andor, préquelle de Rogue One : A Star Wars Story, a recasté un personnage important de la saga.

Jusqu’à présent, la série Andor de Disney+, préquelle du film Rogue One : A Star Wars Story, a été plutôt efficace en matière de continuité de casting, cela étant dit, au moins un personnage important de la saga Star Wars arbore désormais un tout nouveau visage.

Au milieu de l’épisode 6 de la saison 2 (maintenant diffusé sur Disney+), la sénatrice Mon Mothma (interprétée par Geneviève O’Reilly) et son mari Perrin (Alastair Mackenzie) visitent la collection d’art de Davo Sculdun, alias le nouveau beau-père de leur fille Leida. En route vers l’expérience VIP, ils ont rencontré le collègue de Mon, le sénateur Bail Organa.

Depuis le film Star Wars : Épisode II – L’Attaque des Clones de la trilogie préquelle de 2002, Bail était joué par Jimmy Smits (NYPD Blue, Dexter). Il a aussi joué le personnage (qui est le père de Leia), dans Rogue One, la série Obi-Wan Kenobi et certains titres de jeux vidéo.

Cependant, dans Andor, le sénateur est joué par Benjamin Bratt (Poker Face, Private Practice, 24: Live Another Day). La raison de ce changement est très simple, c’était un problème d’emploi du temps.

La saison 2 d’Andor a été filmée de novembre 2022 au printemps 2023, avec les scènes de Chandril tournées à Valence, en Espagne. Pendant cette période, Smits était en grande partie occupé à tourner la série East New York de CBS, à New York.

« Il est parfois très difficile de faire revenir des personnages, pour toute une série de raisons », a expliqué le créateur d’Andor, Tony Gilroy, à TVLine. Et dans le cas de Bail Organa et Smits, « ils n’ont tout simplement pas pu y arriver » en raison des engagements de l’acteur sur son autre série.

Les vétérans de Star Wars parmi le casting d’Andor incluent évidemment Diego Luna de Rogue One (dans le rôle principal de Cassian Andor) et O’Reilly (qui a joué Mon dans un certain nombre de projets), mais aussi Forest Whitaker (Saw Gererra) et Ben Mendelsohn (Orson Krennic).

Andor, c’est chaque mercredi sur Disney+.

Source : TVLine / Crédit ©Disney+