Wonder Woman 1984 : Nouveau pouvoir dévoilé ? (images spoilers)

De nouvelles images de Wonder Woman 1984 ont fuité sur la toile et révèlent un potentiel spoiler.

Wonder Woman 1984 ne sortira pas avant le mois d’août puisque le film a été repoussé à cause de la pandémie de COVID-19. Cependant, on se demande encore si cette date sera respectée puisque les cinémas ne sont pas certains d’être ouverts cet été. Pour le moment, on nage dans le flou le plus total.

En attendant de savoir comment les choses s’organiseront après le déconfinement, des images de Wonder Woman 1984 ont fuité sur la toile et dévoilent la princesse Amazone dans une situation que certains pourraient considérer spoiler.

Ces images proviennent d’un calendrier et on découvre Diana Prince en train de voler. Ceci est ainsi un spoiler puisque c’est un nouveau pouvoir pour le personnage.

Warner Bros est déterminé à sortir le film en salles. Les studios refusent de sortir leurs films à gros budget autrement. On attend de voir s’ils changeront d’avis et le mette en VOD ou s’ils repousseront encore la sortie si les salles n’ouvrent pas cet été.

Gal Gadot revient dans le rôle principal de Wonder Woman et Chris Pine est de retour dans le rôle de Steve Trevor. Kristen Wiig et Pedro Pascal sont aussi présents dans les rôles de Barbara Minerva et Maxwell Lord.

Wonder Woman 1984 est réalisé par Patty Jenkins.

Source : ComicBookMovie / Crédit ©Warner Bros