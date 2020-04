The Flash saison 6 : Un combat épique mais douloureux (spoilers et promo)

Candice Patton revient sur cette scène de combat épique mais douloureuse dans l’épisode 17 de la saison 6 de The Flash. Spoilers.

La violence domestique n’est jamais à prendre à la légère mais The Flash a offert un épisode qui a vu son couple central en venir aux mains. La semaine dernière, Iris a rompu avec Barry mais évidemment, le public sait qu’il ne s’agissait pas de la vraie Iris puisqu’elle est bloquée dans le Mirrorverse.

Dans l’épisode de cette semaine, Barry a enfin découvert la vérité et cela a mené à un combat sans merci face à la réflexion de sa femme. Quand il a confronté Fake-Iris et qu’elle a compris qu’elle était vraiment démasquée, ses bras se sont changés en glace tranchante et elle a attaqué Barry dans un combat impressionnant. Ce dernier perd de plus en plus sa vitesse, il était donc quasi impuissant face à elle et il a pris de sacrés coups de pic. Elle l’a presque découpé en morceaux, c’était brutal.

Dans une interview à TVLine, Candice Patton, révèle que même si cette scène fut physiquement douloureuse, c’était un défi amusant à filmer et satisfaisant : « C’est quelque chose que j’ai rarement l’occasion de faire dans cette série, donc pour moi c’était probablement une des choses les plus amusantes que j’ai faites sur la série jusqu’ici, et certainement cette saison, » dit-elle.

« J’aime être physique, et même si je me souviens qu’à la fin de la journée, mon corps souffrait tellement de faire tous ces mouvements encore et encore, c’était l’un de ces épuisements qui me fait du bien, parce que je faisais quelque chose que j’aime vraiment faire. C’était certainement un défi, mais très amusant. »

A la fin de cette scène de combat, Mirror-Iris a un moment d’épiphanie. Quand Barry pointe le fait que la véritable Iris se trouve au fond d’elle, elle change et ses sentiments la submergent. Eva comprend qu’elle a perdu sa complice et la détruit puisqu’elle la contrôle.

« Vous la voyez vraiment lutter avec cette qualité humaine et vouloir être en vie et vouloir avoir cette vie qu’Iris a eue. C’est la grande chose de cette « méchante » – je suis vraiment reconnaissante que même dans ses derniers moments, on la voit avoir ces désirs et émotions d’humain. »

A la fin de l’épisode, Barry et la vraie Iris se parlent à distance, sans savoir si l’autre peut l’entendre. On ne va pas mentir, cette scène est assez mièvre mais elle est tout de même touchante. Et pour l’actrice, c’était la plus difficile : « Pour moi, cette scène a probablement été la scène la plus difficile que j’ai jamais tournée dans la série. J’ai vraiment eu du mal ce jour-là. »



Ce n’est pas si évident de faire face à sa propre réflexion dans le miroir : « En général, en jouant Mirror Iris, j’avais affaire à beaucoup de miroirs contre lesquels je jouais. Et c’est très étrange de se regarder et d’essayer d’avoir une conversation avec quelqu’un qui n’est pas là. Nous le faisons souvent sur notre série, mais généralement vous regardez, une balle de tennis ou un écran vert. »

Elle ajoute : « Mais en regardant votre reflet, et en essayant de penser à Barry, mais vous voyez des caméras en arrière-plan, et le gars du son, et la garde-robe…. Il y a beaucoup de distraction. J’ai pu y gérer dans les épisodes précédents, mais cette scène particulière était si émotionnelle et si importante qu’elle s’est révélée très, très, très difficile. Je me souviens avoir quitté le travail ce jour-là en me disant que j’avais raté. »

La semaine prochaine, Pied Piper et Godspeed seront de retour. La promo est à voir ci-dessous.

The Flash saison 6 – Promo 6×18 – Pay the Piper