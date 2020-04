Deathstroke : Gareth Evans révèle qu’il avait des plans pour le film annulé

Gareth Evans révèle les plans qu’il avait pour le film Deathstroke, qui a finalement jamais abouti.

Il y a quelques années, Warner et DC avaient l’intention de faire un film autour de Deathstroke. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la série Arrow a dû se séparer du personnage joué par Manu Bennett. Puis les projets du film sont tombés à l’eau, et Arrow a pu continuer à explorer une autre version de Deathtroke. La série Titans a aussi pu utilisé le personnage dans sa saison 2.

Le film aurait dû être réalisé par Gareth Evans (The Raid) et aurait vu Joe Manganiello dans le rôle principal. A l’époque, Ben Affleck était encore attaché à The Batman et devait réaliser le film. Deathstoke aurait été le méchant puis il aurait eu son propre film. Depuis, les choses ont bien changé et le DCEU n’a plus le même visage.

Récemment, Evans s’est confié sur ce qu’il comptait faire avec le film : « J’étais en fait assez enthousiaste et excité à propos de [Deathstroke] à l’époque, quand il m’a été présenté pour la première fois. Je les ai rencontrés et j’en ai parlé avec eux, et j’étais certainement attaché à ça à un certain moment … J’ai parlé à Joe Manganiello, qui était attaché en tant que Deathstroke. Je lui ai parlé il y a quelque temps, et nous avons tous deux déploré le fait que cela ne se soit pas produit. Mais oui, je n’ai pas grand-chose de plus que ça… »

Il parle ensuite de ce qu’il voulait faire : « Le plan était de raconter quelque chose qui serait une sorte d’origine de ce personnage. Quelque chose qui semblait pouvoir durer 100 ou 110 minutes, max, pour ne pas durer plus de deux heures avec ça … À l’époque, j’étais massivement influencé par les films noirs en provenance de Corée du Sud, donc c’était mon idée. Ces films sont incroyables : la texture et les tons des couleurs, leur grain et leur agression sont super intéressants à utiliser pour raconter l’histoire de Deathstroke. »

Il avoue ne pas être un fan de comic books mais il a vraiment trouvé un intérêt dans Deathstroke : « Je serai le premier à l’admettre, je ne suis pas un grand fan de comic ou de super-héros, mais quelque chose à propos de Deathstroke m’a intéressé. J’ai fait un peu de lecture, pas assez pour faire plaisir à de vrais fanboys hardcore, mais j’ai fait de mon mieux pour en consommer autant que j’ai pu pendant le temps où j’étais dessus. »

Au final, Joe Maganiello sera uniquement apparu dans le rôle dans une scène post-générique de Justice League. Cela semblait mettre en place la Legion of Doom mais on ne verra jamais ce que ça aurait donné sur grand écran parce que Warner Bros a complètement changé de direction avec ses films DC.

