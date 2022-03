Umbrella Academy saison 3 : Nouveau nom pour le personnage d’Elliot Page (photo)

Le personnage d’Elliot Page fera son coming out trans dans la saison 3 de Umbrella Academy. Découvrez son nouveau nom et une photo.

En décembre 2020, quelques mois après la diffusion de la saison 2 de Umbrella Academy, Elliot Page a fait son coming out en tant qu’homme transgenre. Les fans se demandaient alors ce que la série fera pour s’aligner avec l’identité de son acteur. On sait désormais officiellement que le personnage incarné par Page fera également son coming out trans dans la série.

Sur Instagram, Page a posté une photo de lui révélant que son personnage se nomme désormais Viktor Hargreeves.

La saison 3 reprend immédiatement là où le final de la saison 2 s’est arrêté alors que la Umbrella Academy rentre chez elle dans le présent après avoir mis un terme à l’apocalypse en 1963. Bien qu’ils soient convaincus d’avoir sauvé la chronologie et le monde, ils réalisent rapidement que les choses ne sont pas telles qu’ils les ont laissées lorsqu’ils rencontrent les Sparrows.

Ils apprennent que l’Umbrella Academy est maintenant la Sparrow Academy dans cette chronologie. Décrits comme « intelligents, élégants et à peu près aussi chauds qu’une mer d’icebergs » et dirigés par leur frère mort depuis longtemps Ben (Justin H. Min), les Sparrows ne sont pas vraiment accueillants envers leurs homologues de la chronologie alternative.

Mais la confrontation initiale tendue entre la Umbrella Academy et la Sparrow Academy s’avère être le cadet de leurs soucis alors que les deux groupes de super-héros dysfonctionnels affrontent leurs propres défis, pertes et surprises alors qu’ils font face à une entité destructrice non identifiée faisant des ravages dans l’univers et cela pourrait en fait être quelque chose qu’ils ont pu causer.

La Umbrella Academy devra trouver un moyen de convaincre la nouvelle et peut-être meilleure famille de leur père (Colm Feore) d’aider à réparer leurs torts et de les renvoyer dans leur propre chronologie – avant qu’ils ne puissent encore plus gâcher les choses.

Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore et Ritu Arya reviennent tous pour la saison 3 avec les nouveaux membres de la distribution Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David et Javon « Wanna » Walton.

Rendez-vous le 22 juin sur Netflix pour la saison 3 de Umbrella Academy.

Crédit ©Netflix