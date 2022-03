Superman & Lois saison 2 : Nouveau twist Bizarro inattendu (spoilers et promo)

L’épisode 9 de la saison 2 de Superman & Lois offre quelques twists pour les membres de la famille Kent. Spoilers et promo.

Superman & Lois de cette semaine a livré quelques retournements de situation, en particulier pour Jordan (Alex Garfin), qui a passé l’épisode à essayer de remplacer son père après la disparition de Superman (Tyler Hoechlin). Kal-El a traversé le portail pour poursuivre Ally et est donc porté disparu.

Tout d’abord, Sarah (Inde Navarrette) a rompu avec lui et si quelque chose peut affecter un adolescent de manière majeure, c’est un chagrin d’amour. « Il fait face pour la première fois à toutes ces émotions et a l’impression d’avoir perdu un morceau de lui-même », a déclaré Alex Garfin à EW. Il ajoute : « Nous commencerons à voir que cela affecte Jordan de certaines manières. C’est définitivement un arc qui se poursuit tout au long de la saison. »

Mais en plus de devoir gérer son cœur fraichement brisé, Jordan a d’autres problèmes encore plus énormes. A la toute fin de l’épisode on découvre une version Bizarro de Jonathan qui se pointe à la ferme des Kent. Garfin dit que ce nouveau venu va causer des problèmes à Smallville.

« Bizarro Jonathan commence vraiment à mettre le bazar », dit Garfin. « De plus, vous devez vous rappeler qu’il est leur fils, mais ce n’est pas vraiment leur fils. C’est un peu ce syndrome de Natalie que nous avions, mais cette fois, il a l’air un peu diabolique. Ça va être un mélange intéressant d’émotions pour tout le moment. »

Il tease le côté méchant de Jon : « De plus, Jordan Elsass idolâtre la performance de Heath Ledger dans The Dark Knight, donc j’étais vraiment heureux de voir qu’il peut jouer un méchant, parce qu’il voulait le faire depuis le premier jour, donc je suis content qu’ils lui aient donné ça. »

Dans le prochain épisode, comme le montre la promo, ce sera un monde bien « bizarro » dans lequel Superman va entrer puisque l’épisode se nomme Bizarros in a Bizarro World. Il faudra cependant être patient pour le voir puisque la série va prendre quelques semaines de vacances et reviendra le 26 avril sur la CW puis dans la foulée sur Salto.

Superman & Lois saison 2 – Promo 2×10 « Bizarros in a Bizarro World »