Deadpool 3 : Ryan Reynolds confirme le retour d’un personnage favori

Ryan Reynolds confirme le retour d’un personnage favori des fans dans Deadpool 3 qui rejoint le MCU.

Wade Wilson (Ryan Reynolds) n’est pas le seul personnage des deux premiers films Deadpool à revenir lorsque le « Merc with a Mouth » fera enfin ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel. Selon un tweet publié par la star au cours du week-end, il semble que Leslie Uggams reviendra également dans le troisième film.

Pour rappel, Uggams, bien sûr, joue le rôle de Blind Al la colocataire non-voyante de Wade dans Deadpool et Deadpool 2.

« Merci, Leslie. A bientôt », a déclaré Reynolds en répondant à Leslie Uggams sur Twitter, en s’assurant d’inclure trois emojis d’épée dans son message. Si ce n’est pas une confirmation claire, ça ressemble à un message clin d’œil subtil.

Reynolds répondait à un tweet où Uggams applaudissait le travail de Reynolds et du réalisateur Shawn Levy sur Adam à travers le temps de Netflix. Levy a depuis été annoncé comme réalisateur de Deadpool 3.

Thank you, Leslie. See you soon ⚔️⚔️⚔️ https://t.co/1nQ9oeN4Wb

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 27, 2022