Spider-Man : La nouvelle série animée est-elle connectée aux films Spider-Verse ?

La nouvelle série animée Votre Fidèle Serviteur Spider-Man est-elle connectée aux films Spider-Verse ?

La dernière série du Marvel Cinematic Universe, Votre Fidèle Serviteur Spider-Man, est arrivée et les fans se demandent si elle a des liens avec d’autres projets Marvel notables.

La série animée, désormais disponible en streaming sur Disney+, raconte la quête du jeune Peter Parker pour équilibrer sa vie de lycéen et ses responsabilités de super-héros. Votre Fidèle Serviteur Spider-Man, qui a déjà la garantie de durer 3 saisons, a reçu des critiques positives.

Les critiques ont tout salué, du style artistique unique de la série à son ton et sa narration. Beaucoup sont impressionnés que la série ait trouvé un moyen de donner une nouvelle fraicheur à l’histoire d’origine de Spider-Man.

Bien sûr, Votre Fidèle Serviteur Spider-Man n’est pas la seule adaptation animée acclamée que le personnage a reçue récemment. La franchise Spider-Verse, qui s’étend actuellement sur deux films (avec un troisième en route), est très appréciée du public et des critiques.

Alors est-ce que Votre Fidèle Serviteur Spider-Man est connectée à Spider-Man : Into the Spider-Verse et sa suite Across the Spider-Verse ? Pour le moment, ce n’est pas le cas. Narrativement, Votre Fidèle Serviteur Spider-Man n’est pas liée aux films Spider-Verse. La série se déroule dans sa propre chronologie autonome, ce qui la distingue des autres itérations à l’écran du mythe de Spider-Man.

À un moment donné, la série animée devait se dérouler dans la chronologie sacrée du MCU, décrivant l’histoire d’origine de la version de Peter Parker par Tom Holland. Au fur et à mesure que le développement de la série se poursuivait, le décor a été modifié pour une réalité alternative, permettant à l’équipe créative plus de liberté.

Ce n’est pas parce que la série n’est pas connectée à la franchise Spider-Verse qu’elle ne le sera jamais. L’élément Multivers présent dans les films Spider-Verse laisse la porte ouverte à un crossover potentiel plus tard.

En attendant de voir si Votre Fidèle Serviteur Spider-Man sera éventuellement interconnectée au Spider-Verse, la série est à suivre chaque mercredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+