WandaVision : Pourquoi l’épisode 4 n’a pas de publicité ?

Contrairement aux précédents épisodes, l’épisode 4 de WandaVision n’a pas de « pause pub ».

L’épisode 4 de WandaVision était plein de révélations et a enfin répondu à plusieurs questions. Cet épisode était bien différent puisqu’il a sorti les téléspectateurs du monde des sitcoms pour les remettre dans la réalité du MCU tel qu’on le connait, après le snap de Thanos.

Depuis le premier épisode de WandaVision, une des traditions de la série est l’incorporation d’une publicité qui est sensé être importante dans l’ensemble de la série, mais l’épisode 4 n’en avait pas. L’une des raisons plausibles est qu’il n’y avait tout simplement pas de pub parce que la majorité de l’épisode se déroule dans le « vrai » monde.

La plupart de l’épisode montre la chronologie de cette histoire du point de vue de Monica Rambeau. Elle revient après le Blip de Avengers : Endgame et est littéralement aspirée dans la vie étrange de Wanda et Vision à Westview.

Les choses sont un peu plus bizarres qu’elles ne le paraissent à l’extérieur, où les gens près de la ville du New Jersey n’ont aucune idée qu’une série de sitcoms est filmée juste à côté d’eux. Cependant, les téléspectateurs se rendent compte que Darcy de la saga Thor et Agent Woo de la franchise Ant-Man ont regardé ces publicités comme nous, les téléspectateurs. Ils sont aussi paumés que le public qui regarde à la maison et se demande ce qui se passe.

La série n’est pas finit et ce n’est pas parce que nous avons eu un aperçu de ce qui se passe à l’extérieur de Westwiew qu’on ne retournera pas dans le monde des sitcoms. La promo de la suite tease des épisodes situés dans les années 80, 90 et 2000.

WandaVision, c’est le vendredi sur Disney+.

Crédit ©Disney+