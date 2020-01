One Piece : Netflix commande une série live-action basée sur le manga

Netflix commande une série live-action basée sur le manga très populaire One Piece.

Manga culte adoré par des millions de fans à travers le monde, One Piece va avoir une nouvelle adaptation. Netflix prépare en effet une série live-action basée sur le manga populaire.

Trois ans après l’annonce initiale du projet, le service de streaming a officiellement commandé une première saison de 10 épisodes.

« Je sais que j’ai annoncé la production de ce film en 2017, mais ces choses prennent du temps ! », A tweeté le créateur Eiichiro Oda mercredi . « Les préparatifs progressent lentement dans les coulisses, et je peux enfin faire la grande annonce : Netflix, le premier service de divertissement en streaming au monde, nous apportera son formidable soutien de production ! C’est tellement encourageant !! »

Il ajoute : « Jusqu’où l’histoire progressera-t-elle au cours des 10 épisodes de la saison 1? Qui sera casté !? Veuillez patienter un peu plus longtemps et restez à l’écoute ! »

Publié au Japon depuis 1997, One Piece suit les aventures de Monkey D. Luffy, un garçon dont le corps a acquis les propriétés du caoutchouc après avoir mangé par inadvertance un fruit du démon. Avec son équipage de pirates, appelé l’équipage de Chapeau de paille, Luffy explore Grand Line à la recherche du trésor ultime connu sous le nom de « One Piece » afin de devenir le prochain roi des pirates.

Oda sera producteur exécutif de la série, aux côtés du scénariste et showrunner Steven Maeda (The X-Files) et le scénariste Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.). Marty Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios sont aussi producteurs exécutifs.

Source : Deadline / Crédit ©DR