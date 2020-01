Joker : Clin d’œil subtil au Batman de Tim Burton

Un easter egg subtil en référence au Batman de Tim Burton, se cache dans le film Joker.

Todd Phillips, le réalisateur de Joker n’a pas arrêter de dire qu’il n’y a pas d’easter egg ou de références aux autres films Batman ou DC dans son long métrage. Il a assuré que tous les easter eggs que les fans pensent avoir trouvé ne sont que des coïncidences.

Cependant, les fans ont trouvé quelque chose dans le film qui ne peut pas être une coïncidence. Dans l’appartement de la mère d’Arthur, se trouve la réplique d’un tableau. Il s’agit d’une peinture à l’huile du 18ème siècle de Thomas Gainsborough.

Des fans très observateurs ont remarqué que ce même tableau se trouve dans le film Batman de 1989 réalisé par Tim Burton. C’est le tableau que le Joker joué par Jack Nicholson et ses hommes de main vandalisent.

In Batman (1989 )a painting the joker has his eyes on is featured in The joker( 2019 ) pic.twitter.com/lMgjvBIWw9

— Movie Details (@moviedetail) January 28, 2020