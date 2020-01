En Avant : Les voix françaises présentent les personnages du prochain Pixar

Thomas Solivérès et Pio Marmaï, voix françaises de En Avant présentent en vidéo la dernière production animée des studios Pixar.

Dans En Avant, dernière production des studios Pixar, Ian (Thomas Solivérès) et Barley (Pio Marmaï) se lancent dans une incroyable quête au sein d’un univers unique peuplé de personnages fantastiques. Pour ces frères elfes adolescents que tout oppose, il est plus que temps désormais de découvrir s’il reste encore un peu de magie dans leur monde !

Ian est un jeune elfe de 16 ans, timide et introverti. Peu sûr de lui et renfermé, il rêve d’être plus fort et plein d’assurance – et il est convaincu que s’il avait grandi avec son père, sa vie ne serait pas aussi compliquée et chaotique. Un garçon doux et déterminé est animé des meilleures intentions du monde, mais son manque de confiance en lui et sa nervosité sont souvent ses pires ennemis !

C’est le comédien Thomas Solivérès qui prête sa voix au héros de En Avant, un adolescent qui rêve simplement de trouver sa place dans le monde. Barley, son grand frère, est un elfe de 19 ans, robuste et exubérant. Passionné par tout ce qui touche à la magie et par l’histoire de leur monde, il est fan de jeux de rôles fantastiques. Concentré sur le passé il a du mal à trouver sa place dans le présent et cause de nombreux problèmes à son frère Ian. Pio Marmaï a apporté toute sa magie à cet elfe touchant, impétueux et excessif.

La featurette autour du doublage du film ainsi que sa bande annonce sont à découvrir ci-dessous. En Avant sort en salle le 4 Mars prochain.

Thomas Solivérès et Pio Marmaï présentent le film

En avant : Bande Annonce

Crédit photos : Disney/Pixar