Stan Lee : Marvel annonce un documentaire sur Disney+ en 2023

Alors qu’il aurait fêté ses 100 ans cette semaine, Marvel annonce un documentaire consacré à Stan Lee à venir en 2023 sur Disney+.

Ce mercredi 28 décembre, Marvel Entertainment a tweeté une vidéo de 25 secondes confirmant la sortie en 2023 d’un documentaire Disney+ sur Stan Lee. L’annonce s’aligne sur ce qui aurait été le 100e anniversaire du défunt créateur des célèbres comics.

« 100 ans de rêve. 100 ans de création. 100 ans de Stan Lee », a écrit Marvel Entertainment dans une légende qui accompagnait le teaser. « Stan Lee, un documentaire original, est diffusé en 2023 sur @DisneyPlus. »

100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee. Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/2ufWu77vB8 — Marvel Entertainment (@Marvel) December 28, 2022

La vidéo montre des aperçus de certains des apparitions de Stan Lee dans les divers films Marvel au fil des années. Le montage de célébration se termine par un zoom arrière progressif qui révèle une illustration du créateur aux multiples talents.

Travaillant aux côtés d’autres écrivains-artistes comme Jack Kirby et Steve Ditko, Lee est surtout connu pour avoir créé des personnages bien-aimés comme Spider-Man, Hulk, Iron Man, les X-Men et plus encore.

Même après avoir pris sa retraite de Marvel dans les années 1990, Lee a continué à rester impliqué dans l’entreprise grâce à des apparitions en caméos et à été producteur exécutif sur les productions Marvel.

« Il y a 100 ans, Stan est né à New York. Au cours du siècle dernier, son travail a changé le paysage de la culture pop et a influencé des millions de personnes », lit-on dans un post du compte Twitter officiel de Stan Lee, qui est tenu par POW! Entertainment.

« À LA Comic Con, les fans ont laissé des messages pour le centenaire de Stan. Inspiration. Légende. Héros. Ce sont quelques-uns des mots qui sont revenus encore et encore. # StanLee100. »

Rendez-vous en 2023 sur Disney+ pour ce documentaire sur la légende Stan Lee.

