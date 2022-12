Avatar La Voie de l’Eau passe déjà le milliard de dollars au box office

Le film Avatar La Voie de l’Eau passe le cape du milliard de dollars au box office mondial après seulement deux semaines en salles.

Avatar La Voie de l’Eau n’a peut-être pas fait le démarrage espéré mais le film est tout de même un très beau succès dans les salles du monde entier. Le film qui porte à nouveau le public sur Pandora, a déjà rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial en seulement 2 semaines.

Selon Comscore, la suite à gros budget de James Cameron a rapporté environ 56 millions de dollars au cours du week-end de Noël. Mardi, le film avait rapporté 317,1 millions de dollars en Amérique du Nord et 712,7 millions de dollars supplémentaires dans le reste du monde, portant son total global à 1,025 milliard de dollars.

La France est le troisième marché mondial derrière les Etats-Unis et la Chine. Il a engrangé 60,5 millions de dollars dans l’hexagone, soit plus de 5 millions d’entrées.

La Voie de l’Eau a maintenant dépassé Jurassic World Le Monde d’Après en tant que deuxième film le plus rentable de l’année derrière Top Gun: Maverick (1,49 milliard de dollars). Pourtant, il a fallu un mois à Maverick pour franchir la barre du milliard de dollars, et il a fallu plus de quatre mois à Jurassic World 3 pour y arriver.

Avatar La Voie de l’Eau est ainsi le premier film de l’année 2022 qui arrive à ce stade clé aussi rapidement. Le dernier film à atteindre le milliard de dollars en moins de deux semaines est Spider-Man No Way Home sorti l’année dernière, il lui a fallu 12 jours.

Cameron a estimé que le film au budget de 350 millions de dollars (sans compter au moins 100 millions de dollars de frais de marketing) doit générer environ 2 milliards de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité, bien que les analystes estiment que le seuil de rentabilité est probablement plus proche de 1,5 milliard de dollars.

Le film original Avatar est sorti en 2009 et est le long métrage le plus rentable de l’histoire avec 2,97 milliards de dollars dans le monde. La suite, qui est arrivée sur grand écran 13 ans plus tard, aura du mal à se rapprocher de ces sommets car le box-office mondial n’a pas complètement rebondi de la pandémie.

Sam Worthington, Zoe Saldaña et Sigourney Weaver sont revenus pour ce second volet qui suit la famille Sully alors qu’ils se dirigent sous l’eau pour combattre les éléments et protéger les Na’vi des humains. Les autres membres de la distribution incluent Stephen Lang, Kate Winslet, Edie Falco ou encore Jemaine Clement.

Avatar La Voie de l’Eau est toujours en salles.

Source : EW, Variety / Crédit ©Disney/20th Century Studios