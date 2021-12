Hawkeye : L’ombre d’un autre Avenger plane tout au long de la série

L’ombre d’un Avenger surprise est présente tout au long de la série Hawkeye. L’avez-vous repéré ?

Hawkeye est une série centrée sur Clint Barton mais elle donne aussi parfois l’impression qu’il n’est pas toujours la priorité. Cette série a surtout été faite pour mettre en place d’autres personnages afin de les établir dans l’avenir du MCU.

La première est clairement Kate Bishop (Haillee Steinfeld) qui arrive comme une nouvelle Avenger pleine de potentielle. Nous avons ensuite Echo (Alaqua Cox) qui va avoir sa série et Yelena Belova (Florence Pugh) qui s’impose comme la nouvelle Black Widow du MCU. Nous allons voir ces personnages à l’avenir, peut-être dans le même film Avengers.

Il est indéniable que Kate et Yelena sont une victoire massive pour le MCU, elles ont une alchimie incroyable. Si vous avez aimé la dynamique Hawkeye-Black Widow des trois premières phases du MCU, vous voudrez garder un œil sur ces deux-là, elles sont la relève.

La série sert également de moyen pour Clint et Yelena d’aller de l’avant et de faire le deuil de Natasha dont l’aura se fait ressentir tout au long des épisodes. Elle n’est peut-être pas là physiquement, mais sa présence est lourde dans Hawkeye.

Clint et ses flèches Pym

Mais il y a un autre Avengers qui est là sans être là. Non, on ne parle pas de Steve Rogers mais de Scott Lang alias Ant-Man. Hawkeye et Ant-Man ont recréé la couverture emblématique de Avengers #223 lors des événements de Captain America: Civil War, pour le plus grand plaisir des lecteurs des comics du monde entier. Et il semble que ce partenariat n’était que le début de la relation entre les deux personnages.

La série Hawkeye regorgeait de preuves que les deux travaillaient toujours ensemble dans une certaine mesure, malgré le fait que Paul Rudd n’ait jamais fait son apparition. C’était pourtant une envie des créateurs de la série de le faire venir. En effet, le réalisateur Rhys Thomas a révélé qu’il avait tenté d’avoir Paul Rudd pour une apparition mais cela ne s’est pas fait.

Au final, Ant-Man est présent à travers le fait que Barton a accès aux particules Pym. Dans l’épisode 3 on découvre que Clint possède une flèche estampillée Pym qui a refait son apparition dans le final. On notera aussi que Ant-Man se trouve dans la comédie musicale sur la bataille de New York alors qu’il n’était même pas là à l’époque.

Jeremy Renner aimait l’idée d’une flèche Pym en repensant à la « relation de Clint avec Ant-Man » dans les films précédents. Il a également estimé que cela aidait la série à se sentir encore plus ancrée dans le MCU avec les liens des Avengers.

« Si vous voulez avoir une flèche à pointe spéciale, ce devrait être une flèche Pym. À cause de la relation [de Hawkeye] avec Ant-Man. C’était tellement cool, cool. Là c’est intéressant; maintenant, nous nous sentons encore plus lié à Avengers. »

On attend de voie si la relation entre Clint et Scott sera explorée un peu plus dans le MCU et si on les verra à nouveau à l’écran ensemble.

Source : BGR / Crédit ©Marvel