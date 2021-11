Spider-Man No Way Home : Nouveaux spots ; et durée du film révélée ?

Nouveaux spots pour la mise en ligne des préventes et la durée du film Spider-Man No Way Home aurait été révélée.

Alors que le film sera dans les salles dans un peu plus de deux semaines, les spots pour Spider-Man No Way Home continuent de pleuvoir sur la toile. Sony a encore dévoilé un spot, qui cette fois-ci, se concentre un peu plus sur MJ. Il y a également deux vidéos dédiées à la mise en ligne des préventes pour les spectateurs américains.

Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx et Jacob Batalon annoncent aux fans qu’ils peuvent acheter leurs tickets dès ce lundi. Evidemment, Hollande insiste pour que ce lundi soit décrété « Spider-Monday » au lieu de « Cyber-Monday ».

Ailleurs, la durée du film aurait été dévoilée. Selon Big Screen Leaks, le film durerait 2 heures 28 minutes, générique inclus. Une rumeur précédente estimait la durée du film à 2 heures 47 minutes. ON attend de voir laquelle est juste. Quoi qu’il en soit, ce sera le film le plus long des films Spider-Man.

Just got word that #SpiderManNoWayHome‘s final runtime will be 02:28:01. pic.twitter.com/y22wA1V3Z2 — BSL (@bigscreenleaks) November 27, 2021

Tom Holland est de retour dans Spider-Man No Way Home en tant que Spider-Man, cependant le pauvre Peter fait face aux retombées de Spider-Man: Far From Home, dans lequel Mysterio (Jake Gyllenhaal) a exposé son identité secrète au monde.

Il se tourne donc vers son allié des Avengers, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pour une assistance magique, faisant en sorte que l’identité de Peter ne soit jamais révélée du tout. Mais comme Peter va vite le réaliser, jouer avec la magie peut avoir des conséquences désastreuses. Le sort de Strange a ouvert une brèche et les anciens ennemis des autres Spider-Men sont après lui.

Aux côtés de Tom Holland, on trouve également les retours de Zendaya en tant que M.J., Jacob Batalon en tant que Ned et Marisa Tomei en tant que tante May.

Spider Man No Way Home est réalisé par Jon Watts et sortira en salles le 15 décembre 2021.

Spider Man No Way Home – Spots tv



Crédit ©Sony/Marvel Studios