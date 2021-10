Spider-Man No Way Home : Connexion entre Doc Ock et Iron Man ? (photos)

Une version antérieure du film Iron Man contenait une référence à Doctor Octopus, le méchant de Spider-Man. Spider-Man No Way Home raviverait cette connexion.

Doctor Octopus, incarné par Alfred Molina, va faire son retour dans Spider-Man No Way Home et le méchant semble avoir un passé connecté à celui d’Iron Man. Une première ébauche du scénario d’Iron Man (1er film du MCU) a révélé que Tony Stark (Robert Downey Jr.) était l’inventeur des tentacules mécaniques brandis par un scientifique à New York, selon MovieFone.

Dans Spider-Man 2 de 2004, le scientifique nucléaire Otto Octavius utilise quatre bras artificiellement intelligents soudés à sa colonne vertébrale dans une expérience de fusion autonome qui a mal tourné, corrompant son esprit et le retournant contre son protégé Peter Parker (Tobey Maguire).

Iron Man a finalement supprimé la référence au méchant de Spider-Man, qui relève des personnages dont les droits d’écran qui sont contrôlés par Sony Pictures. En tant que premier film produit indépendamment par les studios Marvel de Kevin Feige, Iron Man a fait mention d’un univers encore plus grand lorsque le big boss du SHIELD Nick Fury (Samuel L. Jackson) a fait référence à Spider-Man et aux X-Men dans une scène post-générique alternative.

De nouvelles photos de Spider-Man No Way Home montrent Doc Ock avec ses tentacules où il retient Spider-Man. Ces bras améliorés sont revêtus de la palette de couleurs de l’armure Mark III telle qu’elle apparaît dans Iron Man. Mais en regardant ces images de plus près, certains fans pensent que Doc Ock a retiré la nanotechnologie de l’armure Iron Spider développée par Stark.

Doc Ock’s tentacles in Spider-Man: No Way Home appear to be red and yellow colored. Possible link to Iron Man? pic.twitter.com/WyVF382pE9 — Marvel Tesseract (@Mar_Tesseract) October 28, 2021

Il est aussi possible que ces images confirment la présence de The Lizard.

Réalisé par Jon Watts, Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre prochain dans les salles.

Source : MovieFone/ComicBook/ / Crédit ©Marvel Studios</em