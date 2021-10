Les Eternels : Film MCU le moins bien noté sur Rotten Tomatoes

Les Eternels fait pire que Thor Le Monde des Ténèbres et devient le film MCU le moins bien noté sur Rotten Tomatoes.

Le grand public n’a pas encore découvert Les Eternels, le dernier film de Marvel Studios qui sort la semaine prochaine, mais les réponses des critiques de cinéma à cette sortie sont pour le moment mitigées. Pour résultat, Les Eternels devient le titre le moins bien noté de tous les films MCU à ce jour.

Pourtant, les réactions à chaud étaient positives mais les critiques ont, au final, nuancé leurs pensées sur le film de Chloe Zhao. Le film est grandement salué pour la réalisation de Chloe Zhao mais il manquerait de focus.

Les Eternels siège actuellement sur Rotten Tomatoes avec une note de 61% au moment de la publication. C’est toujours un score « frais » sur l’échelle de critiques, mais il est inférieur au score de Thor Le Monde des Ténèbres, qui était le précédent film MCU le moins bien noté avec 66%.

Evidemment, ce score n’est pas définitif, il est basé sur les critiques des professionnels. Il faudra attendre de voir si l’avis du public et similaire ou si les spectateurs seront plus réceptifs au film.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Les Eternels, cette nouvelle production de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Déviants.

L’histoire se déroule sur deux périodes. Une histoire se déroule dans le passé lorsqu’ils fonctionnaient comme une équipe formidable et une unité familiale proche. Le deuxième scénario est dans le présent, lorsque le groupe s’est fracturé et s’est séparé, se contentant de vivre parmi les humains, se cachant à la vue de tous. La menace dominante des Déviants, qui menacent une fois de plus l’existence de l’humanité, signifie que les Éternels doivent mettre leurs différences de côté et se regrouper.

Le casting de Les Eternels inclus Richard Madden dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par l’oscarisée Chloé Zhao, Les Eternels sortira en salle le 3 novembre 2021. Une nouvelle bande-annonce française est à voir ci-dessous.

Les Eternels – Bande-annonce

