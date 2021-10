Black-ish saison 8 : Michelle Obama en guest-star dans la dernière saison

La dernière saison de Black-ish recevra une guest très spéciale en la personne de Michelle Obama.

La série Black-ish entre bientôt dans son ultime saison. En effet la saison 8 sera la dernière et la série vient de décrocher une très grande guest-star : Michelle Obama. La participation de l’ancienne First Lady des Etats-Unis a été annoncée sur le compte Twitter de la série qui a posté une photo du cast et de l’ex Première Dame.

#blackish is going all out for the final season! We are honored to have trailblazer @MichelleObama join us as an upcoming guest star. pic.twitter.com/UhHAxamlpL

— black-ish (@blackishabc) October 28, 2021