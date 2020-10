Reconfinement : Les salles de cinéma à nouveau fermées

Les salles de cinéma ferment à nouveau en France à cause du reconfinement qui démarre dès ce soir minuit.

Hier soir, le couperet est tombé et il fait mal pour le cinéma. La France repart en confinement pour au moins un mois, ce qui force les salles de cinéma et autres lieux culturels à fermer. C’est donc à nouveau un coup de poing pour l’industrie du cinéma et des exploitants qui avaient pourtant réussi à trouver un équilibre depuis le déconfinerment en juin, en respectant les protocoles de sécurité et mesures sanitaires.

« Restez au maximum chez vous, respectez les règles », a déclaré mercredi Emmanuel Macron. « Nous avons aussi besoin du sens des responsabilités de chacun et de l’esprit citoyen de tous », a poursuivi le chef de l’Etat, selon qui « la réussite dépend du civisme de chacune et chacun d’entre nous ».

A partir de ce jeudi minuit et ce jusqu’au 1er décembre, tous les lieux accueillant du public seront fermés. Si bien évidemment la santé de tous est primordial, les professionnels voient une nouvelle fois leur travail repoussé et les exploitants de salles prennent un coup de massue sur la tête.

A peine sortis en salles, c’est déjà la tombée de rideau pour des films comme ADN de Maïwenn, Garçon chiffon de Nicolas Maury, Sous les étoiles de Paris de Claus Drexel, Adieu les cons d’Albert Dupontel – qui s’en tirait remarquablement bien avec 600 000 entrées au box office –, Peninsula qui avait eu du mal à sortir, ou encore Petit Vampire, de Joann Sfar.

Eric Lagesse, patron de Pyramide et co-président de DIRE, le syndicat professionnel des distributeurs indépendants, s’est confié à Télérama et exprime sa frustration : « Le gouvernement a été un vrai soutien pour le chômage partiel, et les aides débloquées nous aident à tenir. Je comprends, évidemment, que des mesures doivent être prises pour endiguer le virus, mais depuis le 22 juin, il n’y a eu aucun cluster dans les salles de cinéma. »

Il ajoute : « Les spectateurs reprenaient confiance, nous avions réorganisé les séances en fonction du couvre-feu, tant d’efforts fichus ! Sans parler des plateformes, qui vont reprendre de l’importance… Depuis des semaines, mon travail de distributeur ne consiste plus à sortir des films mais à les sauver. »

Certains réseaux de salles de cinéma arrivent peine à sortir la tête de l’eau financièrement et d’autre s’endettent : « Financièrement, c’est la catastrophe, » confie Jocelyn Bouyssy, directeur général du réseau CGR. « Nous avons perdu plus de 50 millions d’euros et même si CGR est un gros groupe, nous avons dû multiplier les emprunts bancaires. J’essaie d’être optimiste et, surtout, je constate que la solidarité interprofessionnelle existe : le CNC notamment, nous aide beaucoup. »

Il conclut : « D’ores et déjà, nous nous engageons à ressortir les films qui étaient à l’affiche. Nous voulons soutenir les distributeurs français qui ont joué le jeu et pris des risques dans une période sans aucune visibilité. »

Avec les salles de cinéma fermées et les gens désormais confinés à la maison, les plateformes streaming vont continuer de prospérer plus que jamais.

Source : Télérama / Crédit ©DR