Avengers : Letitia Wright a confiance pour un film centré sur les femmes du MCU

Pour Letitia Wright, ce n’est qu’une question de temps avant que Marvel ne fasse un film Avengers centré sur les femmes du MCU.

Letitia Wright, qui incarne Shuri, la Princesse du Wakanda mais aussi brillante scientifique et guerrière badass de Black Panther, s’est récemment exprimée au sujet du MCU et de l’avenir des Avengers. Si pour le moment on a très peu vu son personnage dans les deux derniers films Avengers, elle a clairement fait son effet dans Black Panther et est devenue un personnage favori des fans.

Dans une interview récente accordée à Yahoo, l’actrice a fait part de sa certitude qu’un film Avengers au féminin verra éventuellement le jour. Pour elle, c’est simplement une question de temps avant que ça n’arrive.

« Je ne pense pas que nous devions nous battre pour cela. [La productrice] Victoria Alonso est un très bon fer de lance à ce sujet, aux côtés de Kevin [Feige]. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne le fassent. »

Depuis pas mal de temps, il est dit que Marvel Studios réfléchi a un film centré sur les héroïnes du MCU, mais pou le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour. La A-Force, comme on les appelle, ne sera pas encore réuni pour un film mais il y a de l’espoir pour que ça arrive dans quelque années, peut-être quand ces personnages d’héroïne auront passé plus de temps ensemble dans les autres films et créeront des liens d’amitié et de confiance.

Wright a aussi parlé de l’impact positif que Shuri a eu sur le public : « J’ai toujours rêvé de jouer quelqu’un qui puisse avoir un impact non seulement pour les femmes Noires, mais aussi pour les femmes du monde entier et les jeunes. Pouvoir avoir une combinaison de personnes et de membres du public qui sont si ravis et reconnaissants de Shuri est un bon sentiment. J’ai l’impression d’avoir contribué à quelque chose de positif dans le monde. »

Depuis le décès de Chadwick Boseman qui a surpris et bouleverser tout le monde, il se murmure que Wright deviendrait le personnage principal de la saga Black Panther. Evidemment, pour l’instant, Marvel n’a pas communiqué sur la suite, mais c’est ce qu’une partie du fandom souhaiterait, voir Shuri prendre le relais de son frère.

Wright a récemment confié que faire Black Panther sans Chadwick serait « étrange ». Pour le moment, ils sont encore en deuil et ne pensent pas à ça.

Source : Yahoo / Crédit ©Marvel