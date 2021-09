Spider-Man No Way Home : Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le prochain trailer ?

Une nouvelle rumeur annonce la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le prochain trailer de Spider-Man No Way Home.

Jamais une rumeur autour d’un film n’aura été aussi persistante. Alors que la sortie de Spider-Man No Way Home approche, les rumeurs et autres informations continuent de circuler. Celle qui fait le plus parler est bien sûr la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield qui reprendraient chacun leur rôle des films précédents Spider-Man aux côtés de Tom Holland.

Le mois dernier, le premier trailer a fait pas mal de révélations et a confirmé les présences de méchants des précédentes franchises liées à Maguire et Garfield. Aujourd’hui, une rumeur avance que les deux Peter Parker seront dans le trailer.

Selon Big Screen Leaks, la deuxième bande-annonce de Spider-Man: No Way Home inclura à la fois les Spider-Men deTobey Maguire et d’Andrew Garfield dans le dernier plan de la vidéo.

I know said this a month ago but I’ve been getting more and more confirmation that Tobey Maguire and Andrew Garfield will indeed be in the second trailer for #SpiderManNoWayHome and are planned to be the final shot. pic.twitter.com/ahhIe7H6t9 — BSL (@bigscreenleaks) September 27, 2021

Les fans ne s’attendaient pas à avoir un aperçu de ces deux énormes caméos avant le lancement du film en décembre, mais si l’on en croit ces rumeurs, cela arrivera beaucoup plus tôt. Mais pour le moment, on ne sait pas quand sera dévoilé ce trailer

Depuis que le film est entré en production, on a beaucoup entendu parlé de l’apparition des deux anciens Spider-Men, cependant, les deux acteurs, surtout Garfield, nient en bloc.

La toute première bande-annonce a dévoilé la présence de Doc Ock d’Alfred Molina de Spider-Man 2 de qui laisse la possibilité pour Tobey Maguire de réapparaître. Dans cette première bande-annonce, il y avait aussi beaucoup d’indices d’autres méchants apparaissant, notamment Electro de The Amazing Spiderman 2 joué par Jamie Foxx et le Bouffon Vert de Willem Dafoe.

Benedict Cumberbatch reviendra ainsi en tant que Doctor Strange. Aussi présents à l’affiche du film aux côtés de Tom Holland, Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) qui font leur retour. Jon Watts, qui a réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man Far From Home, est de retour pour le troisième opus.

Spider-Man 3 : No Way Home devrait sortir en salles le 15 décembre 2021.

Source : WGTC / Crédit ©Marvel/Sony