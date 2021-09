Spider-Man No Way Home : Un clin d’œil à What If…? et une tragédie crève-cœur ?

Des rumeurs sur Spider-Man No Way Home annoncent une tragédie crève-cœur et une référence à What If…? Spoilers possibles.

L’anticipation de Spider-Man No Way Home est plus intense que jamais et les rumeurs continuent de plus belle. Comme dit et redit, les fans s’attendent à voir plusieurs versions de Spider-Man avec les retours espérés de Tobey Maguire et Andrew Garfield qui feraient face aux anciens méchants de leurs films précédents.

Mais une autre rumeur circule depuis quelques jours, celle d’un moment qui pourrait être dévastateur : la mort d’un personnage. Selon Spider-Fan (la personne qui a fait leaker les images de Garfield en costume sur le tournage) un personnage important pourrait mourir mais on ne sait pas de qui il s’agit exactement.

Le leak laisse entendre qu’il pourrait s’agir d’un personnage très important pour Peter. Le choix est donc assez restreint, ce pourrait être Tante May (Marisa Tomei), MJ (Zendaya) ou Ned (Jacob Batalon). Cette mort le remplirait de rage au point où il considèrerait tuer le méchant responsable. Evidemment, c’est une rumeur qui n’a en aucun cas été confirmée.

Clin d’oeil à What If…?

Pour rappel, No Way Home reprend juste après Far From Home. Peter doit se défendre contre les allégations selon lesquelles il aurait tué Mysterio (Jake Gyllenhaal). C’est quelque chose qu’il n’a jamais eu l’intention de faire. Mais si la scène de la mort de No Way Home est exacte, nous pourrions voir Peter arriver au point où il voudrait vraiment tuer un méchant.

Ailleurs, une rumeur un peu plus légère sur le film à fait surface et elle concerne un lien avec la série animée What If…?. Selon The Cosmic Circus, No Way Home contiendrait un moment amusant dans lequel Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) utilise sa cape de lévitation pour capturer Peter Parker (Tom Holland) en fuite et le forcer à se retrouver face à face avec lui.

Le site souligne que le moment sera un clin d’œil rapide et ironique à l’épisode 5 de What If…? qui a également vu Peter revêtir brièvement la cape de lévitation de Strange. Cependant, contrairement à What If…?, No Way Home ne verra pas la cape s’enrouler autour de Peter pour le protéger mais pour le rattraper.

Spider-Man: No Way Home s’annonce comme l’un des plus gros films Spider-Man et promet sa part de moments mémorables et époustouflants. De son inclusion d’anciens personnages de films de Spider-Man comme Doc Ock à son ouverture sur le Multivers, tous les premiers signes suggèrent que ce sera l’un des films autonomes les plus ambitieux jamais réalisés par Marvel Studios.

Spider-Man No Way Home sort en salle le 15 décembre 2021.

Source : GBR, Spider-Fan, The Cosmic Circus / Crédit ©Marvel