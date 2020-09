No Sudden Move : Casting de stars pour le prochain Steven Soderbergh

HBO Max dévoile le casting de No Sudden Move, prochain film de Steven Soderbergh, avec notamment Don Cheadle, Jon Hamm, Benicio Del Toro ou encore David Harbour.

Le réalisateur Steven Soderbergh (Traffic, Magic Mike) a commencé le tournage de son dernier film, No Sudden Move précédemment intitulé Kill Switch. Le thriller est tourné pour HBO Max et a révélé son casting de stars quatre étoiles alors que la production vient de commencer.

Au casting on trouve ainsi : Don Cheadle (Avengers Endgame), Jon Hamm (Mad Men), Benicio Del Toro (Star Wars : Les derniers Jedi), David Harbour (Stranger Things), Amy Seimetz (Pet Sematary), Ray Liotta (Les Affranchis), Kieran Culkin (Succession), Brendan Fraser (Doom Patrol), Noah Jupe (Sans un Bruit), Bill Duke (Black Lightning), Frankie Shaw (Mr. Robot) et Julia Fox (Uncut Gems).

Le film, qui se déroule à Detroit en 1955, est centré sur un groupe de petits criminels embauchés pour voler ce qu’ils croient être un simple document. Le plan va déraper et leur recherche de qui les a embauchés, et dans quel but, les mène à travers une ville en évolution rapide qui est déchirée par les problèmes raciaux.

Le scénario a été écrit par Ed Solomon (Men in Black) qui a récemment travaillé avec Steven Soderbergh sur Bill & Ted Face the Music. Solomon a co-écrit le scénario avec Soderbergh.

Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie pour No Sudden Move, mais vers la fin de 2021 ou le début de 2022 semble probable.

Source : Deadline / Crédit ©DR