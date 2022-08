The Mandalorian saison 3 : Jon Favreau tease un arc de rédemption pour Din Djarin

Jon Favreau tease une histoire de rédemption pour Din Djarin dans la saison 3 de The Mandalorian.

Les saisons 1 et 2 de The Mandalorian ont exploré les différentes cultures mandaloriennes précédemment vues dans Star Wars: The Clone Wars et Rebels. Din Djarin (Pedro Pascal), alias le Mandalorien titulaire, a été élevé en tant qu’enfant de la garde, dans une secte qui suivait les anciennes voies de Mandalore avec un credo strict qui interdit à Mando de retirer son casque devant les autres.

Mais d’autres personnages mandaloriens de différentes croyances sont souvent vus sans casque, notamment Boba Fett (Temuera Morrison) et Bo-Katan Kryze (Sackhoff). Dans l’épisode 7 de la saison 2 intitulé, « The Believer », Djarin a brisé son credo, et a retiré son casque pour aider à récupérer Grogu. Lorsque Djarin est apparu dans Le livre de Boba Fett, le Mandalorien cherchait un moyen de se racheter après avoir brisé son credo, et on s’attend à ce que cette quête de Mando se poursuive dans la saison 3 de The Mandalorian.

Dans une discussion avec le podcast Dagobah Dispatch, Jon Favreau a teasé un arc de rédemption pour le chasseur de primes. Il explique : « Eh bien, nous avons établi dans Le Livre de Boba Fett qu’il y avait une opportunité pour le Mandalorien de se racheter, car il avait transgressé le Credo en retirant son casque. Et parmi son groupe de Mandaloriens, c’est quelque chose qui n’est pas autorisé, » dit Favreau.

« Maintenant, nous savons qu’il existe d’autres groupes de Mandaloriens où ils ont des ensembles de règles différents. Dans Clone Wars, nous avons vu avec Dave et aussi avec le personnage que je double, que les Mandaloriens sont très différents là-bas. Et donc ces différents groupes se réunissent et nous allons découvrir… le point de Nexus pour toutes ces communautés, bien sûr, est leur monde d’origine dont ils sont exilés, qui est Mandalore. »

De toute évidence, les commentaires de Favreau ne révèlent pas comment se déroulera la saison 3 de The Mandalorian, mais ils offrent un indice sur ce à quoi Mando devra personnellement faire face au cours de la saison à venir.

The Mandalorian revient début 2023 sur Disney+.

Source : The Direct / Crédit © Disney+