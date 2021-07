The Suicide Squad : James Gunn partage une nouvelle affiche

James Gunn partage une nouvelle affiche pour son film The Suicide Squad

Alors que le film est sorti cette semaine en France et qu’il sera disponible pour les américains la semaine prochaine sur HBO Max et en salles, James Gunn partage une nouvelle affiche pour son film The Suicide Squad.

On y voit le groupe de super-villains dans leur vieux van sous la pluie.

So who has their tickets for #TheSuicideSquad? Meet #KingShark and team starting the evening of August 5 in the US! pic.twitter.com/xSeIIia5iK — James Gunn (@JamesGunn) July 28, 2021

Bienvenue en enfer, alias Bell Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé aux États-Unis. Où les pires super-méchants sont gardés et où ils feront tout pour sortir, même rejoindre la super secrète et super louche Task Force X. L’affectation « marche ou crève » du jour ? Rassemblez une collection de criminels, notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et la psychopathe préférée de tous, Harley Quinn. Puis armez-les lourdement et jetez-les (littéralement) sur l’île reculée et infusée d’ennemis de Corto Maltese.

Ce film est considéré comme une sorte de semi-reboot du film sorti en 2016. On verra ainsi de retour Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant), Mayling Ng (Mongal) et Idris Elba (Bloodsport).

Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Steve Agee, Jennifer Holland, Tinashe Kajese et Sylvester Stallone sont aussi à l’affiche du film.

The Suicide Squad est dans les salles depuis ce 28 juillet 2021.