Better Call Saul : Bob Odenkirk se remet d’un problème cardiaque

Après avoir été victime d’un malaise sur le tournage de Better Call Saul, Bob Odenkirk se remet d’un problème au cœur. Les acteurs de Breaking Bad et BCS lui apportent leur soutien.

Hier, nous avons appris que Bob Odenkirk s’était effondré sur le tournage de la série Better Call Saul. Il avait alors été transporté d’urgence à l’hôpital et si la raison de ce malaise n’était pas connue, on sait désormais qu’il s’agit d’un problème au cœur. Aujourd’hui, on apprend qu’il est stable et qu’il se trouve à l’hôpital d’Albuquerque au Nouveau Mexique.

« Nous pouvons confirmer que Bob est dans un état stable après avoir subi un incident cardiaque », ont déclaré ses représentants dans un communiqué mercredi après-midi. « Lui et sa famille aimeraient exprimer leur gratitude pour les incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, ainsi que pour ses [collègues] acteurs, l’équipe et les producteurs qui sont restés à ses côtés. Les Odenkirk aimeraient également remercier tout le monde pour l’effusion de bons vœux et demandent leur intimité pendant que Bob travaille à son rétablissement. »

Son fils, Nate Odenkirk, a également tweeté des nouvelles rassurantes : « Il va s’en sortir. »

He’s going to be okay. — Nate Odenkirk (@birthdaynate) July 28, 2021

Le malaise d’Odenkirk a suscité un grand nombre de réactions et de messages de soutien, notamment de ses anciens collègues de Breaking Bad, Bryan Cranston et Aaron Paul.

« Aujourd’hui, je me suis réveillé avec des nouvelles qui m’ont rendu anxieux toute la matinée », a déclaré Cranston sur Instagram. « Mon ami Bob Odenkirk s’est effondré la nuit dernière sur le tournage de Better Call Saul. Il est à l’hôpital d’Albuquerque et reçoit les soins médicaux dont il a besoin, (…). Veuillez prendre un moment dans votre journée pour penser à lui et lui envoyer des pensées positives et des prières, merci. »

De son côté, sur son compte Instagram, Aaron Paul a posté une photo d’Odenkirk avec un message de soutien. En légende, il écrit simplement : « Je t’aime mon ami »

D’autres membres de l’univers Breaking Bad / Better Call Saul ont également envoyé des messages de soutien à Odenkirk. Betsy Brandt, qui a joué Marie Schrader dans Breaking Bad, a écrit sur Twitter : « Mon [cœur] est au Nouveau-Mexique avec mon ami @mrbobodenkirk. »

My ❤️ is in New Mexico with my friend @mrbobodenkirk — Betsy Brandt (@betsy_brandt) July 28, 2021

Michael Mando, qui joue Nacho Varga dans le spin-off de Breaking Bad, a déclaré dans un autre tweet : « Hier soir, notre cher Bob a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré sur scène. Envoyez toute votre énergie positive et votre amour à lui et à sa famille – espérons qu’il revienne le plus tôt possible. Je t’aime tellement, mon ami xo. »

Last night our dear Bob was rushed to the hospital after he collapsed on stage. Send all your positive energy and love to him and his family – let’s hope to have him back as soon as possible I love u so much, my friend xo pic.twitter.com/FF0kC3uN1J — Michael Mando (@MandoMichael) July 28, 2021



Michael Keaton qui a joué Chuck McGill, le frère de Jimmy « Saul Goodman » McGill, dans la série a écrit : « J’envoie plein d’amour à notre @mrbobodenkirk. Tu vas t’en sortir, mon frère. »

Sending huge love to our @mrbobodenkirk. You got this, brother. — Michael McKean (@MJMcKean) July 28, 2021

L’acteur récupère doucement, on lui souhaite un prompt rétablissement.

