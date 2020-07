Tenet : Un film « magnifiquement réalisé » selon le patron de Imax Corp

Le patron de Imax Corp. donne sa réaction sur le film Tenet sur lequel il a eu la chance de travailler.

Christopher Nolan est très proche d’Imax Corp ce qui a permis aux employés d’avoir un premier aperçu du film mystérieux du réalisateur. En effet, Tenet a déjà eu quelques spectateurs et ils sont tous très satisfaits du résultat selon Rich Gelfond, le patron d’Imax Corp.

« Plusieurs personnes chez Imax étaient impliquées avec Tenet lors de la phase de post-production », a déclaré mardi le PDG Rich Gelfond lors d’une conférence téléphonique avec des analystes de Wall Street. « Leur réaction a été : « Oh mon Dieu – j’ai oublié à quel point c’était génial d’être dans un film. ” Tenet est un film merveilleux, magnifiquement filmé, magnifiquement réalisé. … Ce n’était pas une seule personne, c’est un certain nombre d’employés d’Imax qui me l’ont dit spontanément. »

Evidemment, Gelfond ne rentre pas dans les détails du film mais il est très positif sur le film en général. Il faudra être un peu patient pour le découvrir sur les écrans français. Le film sortira finalement fin août dans 70 pays dont la France. Il sera ensuite dans les salles américaines en septembre.

John David Washington campe le protagoniste de Tenet. Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

Aux côtés de John David on trouve Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine et Kenneth Branagh.

Tenet sortira le 26 août.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros