James Bond : Regé-Jean Page favori pour reprendre le rôle culte ?

Regé-Jean Page de Bridgerton serait le favori des bookmakers pour reprendre le rôle culte de James Bond après Daniel Craig.

Tant qu’un successeur de Daniel Craig ne sera pas annoncé, les spéculations autour du prochain James Bond ne cesseront jamais. Après le prochain film qui tarde à sortir, Craig rendra sa licence de tuer et évidemment, cette franchise ne s’arrête pas et un autre acteur prendra éventuellement la relève.

Alors que Tom Hardy est favori depuis un moment pour le rôle à cause d’une rumeur qui l’annonçait en haut de la liste des producteurs, il y a un autre prétendant qui a réussi à prendre la première place des favoris. Cet honneur revient à Regé-Jean Page qui a vu sa cote de star internationale monter depuis son rôle dans la série de Netflix La Chronique des Bridgerton.

En mai, il a été dit que Regé-Jean Page était l’un des deux acteurs britanniques menaçant de faire tomber Tom Hardy de la première place des successeurs potentiels de James Bond; l’autre était la star de McMafia, James Norton. De toute évidence, Page a remporté ce concours, mais son avance est loin d’être garantie.

En plus de Hardy et Norton menaçant de dépasser Page à tout moment, il y a aussi Luke Evans qui est à deux pas de défier le trio de tête des cotes de Bond. Ensuite, il y a l’acteur de Superman et The Witcher Henry Cavill, qui a également des chances de devenir Bond, même si ce n’est pas autant que les acteurs susmentionnés. Enfin, Idris Elba est toujours aussi en lice, malgré le fait que l’acteur soit un peu au dessus des débats de fan-casting depuis un certain temps déjà.

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag).

Le film réunit au casting Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Mourir Peut Attendre sortira le 6 octobre 2021.

Source : Comic Book / Crédit ©MGM